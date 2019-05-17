Ekonomiye öncelikli paket

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEkonomiye öncelikli paket
GeriEkonomi Ekonomiye öncelikli paket
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Nuray BABACAN
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ekonomiye öncelikli paket

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Ekonomiye öncelikli paket

AK Parti, seçimden önce özellikle ekonomi alanında yoğunlaşan acil ve öncelikli konuları yasalaştırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda son şekli verilmesi beklenen torba yasada Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye devrini de içeren yasal düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

AK Parti, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce, acil ve öncelikli olarak belirlediği 4 teklifi yasalaştıracak. Bu düzenlemeler arasında en önemlisi ise ekonomi alanında olacak. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’de yapılan toplantılarda, seçimden önce TBMM gündemine gelmesi gereken düzenlemeler ele alındı. Bu çalışmalarla ilgili ayrıntılı brifing alınırken, düzenlemelere son şeklinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda verileceği bildirildi. Meclis’te bayrama kadar yasalaşması beklenen düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı henüz hazırlıkları süren “ekonomi torbası” olacak.

Edinilen bilgiye göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi. Bu teklifin içinde, Merkez Bankası’ndaki ihtiyatli akçeden bütçeye yapılan aktarıma olanak veren yasal düzenlemenin olacağı da iddia ediliyor. Bu paradan bütçeye aktarım yapılması için yasal alt yapının gerektiği, Merkez Bankası yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtiliyor.

Ekonomi paketinde, enerji şirketlerinin bir süreden beri konu başlığı edilen borçlarının yeniden yapılandırılmasının da bulunduğu öne sürülüyor. İktidarın, köprü geçiş ücretlerine ilişkin cezaları da yeniden yapılandıracağı belirtiliyor. Bu torbanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek ve netleşecek.

TURİZM TEŞVİKLERİ

TBMM’de halen görüşmeleri süren Kapadokya’nın Korunması Yasa Teklifi’nin yanı sıra, Turizm Teşviklerine ilişkin yasal düzenlemesi, yeni askerlik sistemi ve ekonomi paketi seçimlerden önce yasalaşacak. Ekonomi paketi ile yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemelerin Meclis’e önümüzdeki hafta gönderilmesi bekleniyor.

SEÇİM MOLASI

MECLİS Genel Kurulu, dört yasa teklifini yasalaştırdıktan sonra bayram tatili nedeniyle çalışmayacak. Ardından İstanbul Seçim Takvimi yoğunlaşacağı için TBMM, temmuz başına kadar çalışmalarına ara verecek. TBMM’nin yaz mesaisi yapıp yapmayacağına ise İktidar Partisi karar verecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Tahvilini ödemeyen Analiz Faktoring yöneticilerine suç duyurusu

Bakan Pekcan açıkladı! En kısa sürede devreye girecek

Gelecekte popüler olacak meslekler! Bu meslekler paraya para demeyecek

Ormanda turizm alanı