Son dakika.. Tüketici güven endeksi, Temmuz'da yüzde 4 arttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.07.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Son dakika.. Tüketici güven endeksi, Temmuz'da yüzde 4 arttı

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Son dakika.. Tüketici güven endeksi, Temmuz'da yüzde 4 arttı

Tüketici güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 73.1 değerini aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Son dakika.. Tüketici güven endeksi, Temmuzda yüzde 4 arttı

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 96,3 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında %4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 27,1 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında %10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Son dakika.. Tüketici güven endeksi, Temmuzda yüzde 4 arttı

 

 

 

 

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