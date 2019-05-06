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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekonomiye 148 milyar TL fon

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Ekonomiye 148 milyar TL fon

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sektörün, emeklilik fonları dahil ekonomiye toplam 148 milyar TL fon sağladığını söyledi.

TSB’nin Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Çağlar, sektörün 2018 yılında toplam 36 milyar TL tazminat üstlenerek vatandaşların yanında olduklarını ve ekonomiye desteğini sürdürdüğünü belirterek, “Toplam 54,7 milyar TL olan ulaşan prim üretimi yılsonu itibarıyla milli gelirin yüzde 1,36’sına denk geliyor. Sektörümüz emeklilik fonları dahil ekonomiye toplam 148 milyar TL fon sağlarken, bu fonların büyüklüğü de milli gelirin yüzde 4,2’ine ulaşıyor” dedi. Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde BES ve otomatik katılım uygulamasına yönelik önemli değişiklikler söz konusu olacak. Alınacak bu tedbirler sayesinde arzu edilen tasarruf seviyesine ulaşmak adına sistemin daha sağlıklı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Yine program kapsamında sigorta ve emeklilik sisteminin düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir otoritenin Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kurulmasının gündeme gelmesi de tüm sektörün yıllardır beklediği bir gelişmeydi. Oluşturulacak bu yeni yapı ile sektörün büyüme ivmesini artıracağına inanıyorum.” TSB’nin sigorta ve emeklilik sektörlerinin orta ve uzun vadeli yol haritalarını belirlemek için “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştay”ını düzenlediğini hatırlatan Çağlar, sözlerine şöyle devam etti: “Sigorta ve emeklilik sektörümüzün ifa ettiği fonksiyonlara baktığımızda ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Sektörümüzün potansiyelini realize etmesi için sektör olarak bizim de atmamız gereken adımlar olduğunun farkındayız. Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl içinde sektörümüzün gelişmesi için izleyeceğimiz yol haritasını ve aksiyonları belirlemek üzere kamunun ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla Strateji Belirleme Çalıştay’ını düzenledik. Bu çalıştayla trafik dışı gündem oluşturabilmeyi, yeni alanlar ve yeni ürünlerde büyüyebilmeyi, kefalet ve alacak sigortası gibi finansal sigortalara dikkat çekebilmeyi, katılım sigortacılığında farkındalığı artırabilmeyi, sektörümüzü teknolojik gelişmelerin ve kuşak değişiminin yarattığı risklere ve değişime karşı geleceğe hazırlayabilmeyi, sigorta bilincini geliştirmeyi ve tüm bunlar sayesinde banka dışı finansal sistemi büyütebilmeyi hedefledik. 2019 yılında da Çalıştay’dan çıkan sonuçlar doğrultusunda atacağımız adımları belirleyecek ve sonuç almaya odaklanacağız.

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