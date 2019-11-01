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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor

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Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor

İSTANBUL'A gelen ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs, sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında bir konferans verdi. Sachs, Eğer bizler ekonomiden kaynaklanan büyük hasara dikkat etmezsek durum daha kötüye gidecek. Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman kendi gerçekliğimizi unutmamız gerekiyor. Yeni bir çeşit ekonomi üretmemiz ve yeni bir politika anlayışına sahip olmamız lazım dedi.

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü, Birleşmiş Milletler (BM) kıdemli danışmanı ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Jeffrey D. Sachs'ın, Sürdürülebilir Kalkınma Çağı isimli kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçe’ye çevrildi. Yapılan bu iş birliği sebebiyle Yeditepe Üniversitesine konuk olan Sachs, Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği isimli konferansta konuşmacı olarak yer aldı ve dünyanın geleceği ile ilgili yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı.

FELAKETLERE ÇOK YAKINIZ

Eğer şu anda var olan durum kontrol altına alınmazsa yakın gelecekte daha büyük felaketlerin yaşanacağına dikkat çeken Sachs, Eğer bizler ekonomiden kaynaklanan büyük hasara gözümüzü açamazsak iklim değişikliği, hava kirliliği ve diğer bütün canlıların yok edilmesi gibi pek çok konuya dikkat etmezsek durum daha kötüye gidecek. Birlikte çalıştığım bilim insanları bana felaketlere ne kadar yakın olduğumuzu anlatıyor. Antarktika ve Grönland birbirlerinden ayrışmaya başladı. Buzullar eriyor. Çok ufak bir fark kaldı, devamında deniz seviyesinde ciddi yükselmelere şahit olacağız dedi.

GELECEK İÇİN ADIM ATILMALI

Sürdürülebilir kalkınmanın bu anlamda çok büyük önem taşıdığını belirten Sachs, Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman kendi gerçekliğimizi unutmamız gerekiyor. Yeni bir çeşit ekonomi üretmemiz ve yeni bir politika anlayışına sahip olmamız lazım. Ki bu sadece parayla, ülkelerin zenginleriyle olmamalı, bütüncül olmalı. Eşitlik, koruma, adalet ve özellikle de geleceği düşünmek gibi konularda adımlar atılmalı diye konuştu.

Kitabının Türkçeye çevrilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sachs, Kitabı çok güzel bir şekilde Türkçeye çevirdiniz. Kitabın amacı da ileriyi düşünerek çözümler üretmek. Bizler bu problemleri gerçekten çözebiliriz. Aç gözlülük yapmadan, paramızı arttırmanın peşinde koşmadan bunu başarabiliriz. Bu çok kolay bir şekilde çözülebilir ve sonuçta bu problemlerin çözümleri varsa neden uygulamayalım? dedi.

KÖMÜR KULLANIMI AZALTILMALI

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin dikkat etmesi gereken şeylere de değinen Sachs, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hepimiz enerjinin geleceğini düşünüyoruz ve benzer sorular soruyoruz: kömürünün geleceği ne olacak? Her iki ülke de kömürü üretiyor ve kullanıyor. Eğer bizler rasyonel olursak kömürü kullanmayı bırakmamız gerektiğini anlayabiliriz. Zaten bütün bilim ve teknolojinin bize söylediği de bu. Siz de ülke olarak hava kirliliğine sahipsiniz, bunun büyük bir çoğunluğu kömür yakılmasına bağlı. Her iki ülkenin de yenilebilir enerji kaynağı var. Bunların hepsini elde edebiliriz.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Her ülke, sürdürülebilir kalkınmayı göz önünde bulundurarak nasıl daha ileriye gidebileceğini düşünmeli. Çünkü bu gelecekte toplumların mutlu olmasını sağlayacak diyen Sachs, Şu anda dünyada Bizim ayrışmamız gerekiyor, biz iş birliği yapamayız gibi bir düşünce var. Özellikle Amerika'da mesela, Çine karşı bunu görebilirsiniz. Neden? Çünkü buradaki konuya Onlar mı önde, biz mi öndeyiz diye yaklaşılıyor. Problemleri birlikte nasıl çözebileceğimizi, hangi iş birliklerini yapabileceğimizi kimse konuşmuyor. O yüzden de gerçek rasyonellikte, Çin bunu yaptı, Türkiye bunu çıkardı, biz de şöyle bir atılım yaptık; evet şimdi nasıl bir iş birliği yapmamız gerekiyor? diye sorulmalı. Üstelik Türkiye bu tip bir iş birliği için jeopolitik ve coğrafi önemi açıdan çok önemli bir ülke ifadelerini kullandı.

Program, Purpose Sustainable Ideas Başkanı Dilek Bil moderatörlüğünde düzenlenen panel ile devam etti. Panelde Jeffrey D. Sachs, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Genel Müdürü Aslı Pasinli, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli konuşmacı olarak yer aldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü Gabriela Ramos ise video ile mesajlarını iletti.

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