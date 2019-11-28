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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı

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Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı

Piyasalardaki dengelenmenin ardından ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirler, yürütülen politikalar ve jeopolitik gerilimlerin azalması, başta güven endeksleri olmak üzere göstergelerde yukarı yönlü pozitif gelişmeleri beraberinde getirdi.

Spekülatif ataklarla geçen yıl ağustos ayında oluşan dolar volatilitesi ve fiyat artışlarının etkisiyle olumsuz seyir izleyen ekonomik göstergelerde, piyasalarda alınan tedbirler, yürütülen politikalar ve jeopolitik gerilimlerin azalması sayesinde yukarı yönlü pozitif ivme hızlandı. Söz konusu gidişat kredi derecelendirme kuruluşlarınca da teyit edildi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, son günlerde en pozitif gelişmeler enflasyon ve sanayi üretiminde ortaya çıktı. Geçen yıl ekimde yüzde 25,24 seviyesini gören yıllık enflasyon o günden sonra başta Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı olmak üzere alınan tedbirler ve piyasa karar alıcılarının yürüttüğü politikalar sayesinde sürekli aşağı yönlü seyir izleyerek, eylülde yüzde 9,26'ya geriledi ve Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi gördü.

Ekimde de 0,7 puan azalarak yüzde 9,26'dan yüzde 8,55'e gerileyen yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine düşmüş oldu.

Sanayi Üretim Endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra yeniden pozitif seviyeyi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu gelişmeye ilişkin büyümenin öncü göstergelerinin canlanmaya başladığı, sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmelerin gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi sinyaller verdiği yorumunda bulundu.

Ekonomik Güven Endeksi de kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 16 ayın en yüksek değeri olan 91,3'ü gördü. Hemen hemen her sektör için ekonomiye duyulan güven artarken, endeksteki bu yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici Güven Endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesi olan 59,9'a ulaştı. Endeks nisanda bu yılın en yüksek seviyesi 63,5'i görmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 bütçesi görüşmeleri yapılırken, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık ayında bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." diyerek öngörüsünü dile getirmişti.

EKONOMİDEKİ İYİLEŞMELER KREDİ NOTU ARTIRIMIYLA TEYİT EDİLDİ

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olumlu değerlendirmelerini paylaşıyor.

Fitch Ratings, kasım ayının başında açıkladığı raporunda, Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğunu belirterek, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek "negatif" görünümünü "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ardından, 20 Türk bankasının görünümünü de "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

Suriye'de güvenli bölge konularında ABD ve Rusya ile temasların da etkisiyle risklerde azalma görülürken, söz konusu kredi notu değerlendirmelerinin ardından diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırma beklentileri güçlendi.

OECD TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.
OECD'nin "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 idi. OECD Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahminini ise yüzde 3'e yükseltirken, 2021'de de yüzde 3,2 büyüyeceği tahminini yayımladı.

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