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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.04.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Ekonomide tarihi adımlar

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Ekonomide tarihi adımlar

Türkiye’nin önümüzdeki 4.5 yılda atacağı ekonomik adımların yapı taşları belli oldu. Programda atılacak her adım piyasayı rahatlatıp, risk primini düşürecektir...

Piyasaların merakla beklediği ‘Reform Paketi’ açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ayrıntılı olarak programın detaylarını kamuyla paylaştı.

Tasarruf ve gelir artırıcı önlemler, stratejik öneme sahip sektörlerde reform adımları, ihracat, turizm ve yargı alanında geniş kapsamlı önlemler dikkat çeken başlıklar...

Bankacılık sektöründe finans kurumlarının özsermayesi güçlendirilirken bireysel emeklilik sisteminin (BES) de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hükümet, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler çerçevesinde bütçede 76 milyar TL ek gelir hedefliyor. Bu adımların atılması rahatlamayı sağlayacaktır.

Vadeye yayılabilir

İhracat, turizm, yargı, eğitim gibi konularda önümüzdeki aylarda reform paketleri ve ‘master plan’ açıklamaları olacak. Sadece ekonomi ile sınırlı kalmayan ve devletin genel yapısını da içeren bu geniş kapsamlı reform paketine piyasaların genel tepkisi olumlu yönde oldu.

Açıklanan reform paketinin etkisini uzun vadede gözlemleyeceğiz. Kısa vadede ise gerçekleşmelere bakılacak. Aşamalı adımlar içeren bu paket adımlar atıldıkça fiyat hareketleri üzerindeki etkisini gösterecek.

Yatırımcılar pakete olumlu bakmakla birlikte işleyişi ve ayrıntıları görmek isteyecektir. Programla ilgili atılacak adımların olumlu seyri genel ekonomiye katkıda bulunurken piyasaları da rahatlatması hedefleniyor.

PAKETTE NELER DİKKAT ÇEKİYOR?

1 - Kamu bankalarının sermayesi güçlendirilecek. Bu güçlendirme ile kamu bankaları öne çıkaracak. Borsada bankacılık hisselerine ilgi artabilir. Öte yandan özel bankalarda temettü dağıtılmayarak sermayelerine aktaracak. Krizlere karşı banka sermayeleri güçlendirilecek.

2 - Şirketler için kur riski ile likidite riskinin önüne geçilecek adımlar atılacak. Bankacılık sektörüne toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketlerin, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içinde bankalarına bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını ve borç ödeme kapasitesi, likidite riski, kur riski, ve karlılık gibi unsurları da içeren bir mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak. Daha önce olmayan bu uygulama ile mali sektörün riskinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

3 - Yeni yasal çerçeveyle yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçleri hızlandırılacak. Özellikle, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak. İcra, iflas ve ipoteklerin nakde çevrilmesi daha kolay olacak.

4 - Enerji Girişim Sermaye Fonu ile Gayrimenkul Fonu kurulacak. Bu yeni finansal modelle sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edeceği fonlarla yönetilmesi sağlanacak.

5 - Kazançlara göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bireysel emeklilik sistemi (BES) yani tamamlayıcı emeklilik sistemi yeniden ele alınacak. Öte yandan Kıdem Tazminatı Reformu hayata geçirilecek. İşverenden yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak. Amaç 5 yılda bu sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkması. - Zeynep Aktaş / Milliyet

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