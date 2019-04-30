Ekonomide güven artıyor
Reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin birleşimiyle oluşan ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 3.4 arttı ve 84.7’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini arttırmaya devam ettiğini belirtti.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3.4 artışla 81.9’dan 84.7’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirterek, “Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini değerlendirdi. Ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, ocaktan itibaren süren artışın, güçlü toparlanmanın da göstergesi olduğuna işaret etti. Albayrak, “2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” değerlendirmelerinde bulundu. Albayrak’ın paylaştığı infografikte de ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi değerlerine ve artış oranlarına yer verildi.
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3.4 artarak 84.7’ye çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Nisanda tüketici güven endeksi 63.5, reel kesim güven endeksi 100, hizmet sektörü güven endeksi 83.1 değerine yükselirken inşaat sektörü güven endeksi 53.9 değerine, perakende ticaret güven endeksi ise 90.6 değerine geriledi.
4 ENDEKSİN BİRLEŞİMİ
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanıyor. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.
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