Eğitim sigortası şart

50 bin velinin okul harcamalarına güvence verdiklerine, bu yılın ilk 2 ayında 6 bin velinin sigorta yaptırdığına değinen Göçer, geçen seneye oranla yüzde 32 büyüme sağladıklarını ve büyümenin devam edeceğini kaydetti. Göçer, eğitim sigortasının bir hayat sigortası olduğunu, sigortayı çocuğunun eğitim masraflarını teminat altına etmek isteyenlerin yaptırdığını belirterek, “Velimizin hayatını kaybetmesi durumunda, poliçenin üzerinde yazan tutar lehdarına ödenir. Amaç bu para ile çocuğun kalan eğitim hayatındaki masraflarının karşılanmasıdır. Bu rakam istenildiği gibi kullanılabilir. Okul masrafı olarak kullanmak gibi bir kısıtlama yok” dedi.

PRİMLERİ UYGUN

Eğitim sigortasını vefat, maluliyet teminatı ile sunduklarını, tedbir alınmak istenen risklerin de bunlar olduğunu kaydeden Göçer, şunları söyledi: “Teminat seçeneği dışında Garanti Emeklilik’ten ister TL, ister döviz bazlı eğitim sigortası yaptırabiliyorsunuz. Prim, eğitim süresine, yıllık eğitim masraf tutarına göre değişiyor. Teminat tutarlarını, sigortalının ihtiyacına, ödeme gücüne göre esnek tasarladık.”

Göçer, eğitim sigortasını şu örnekle anlattı: “Çocuğunun önünde 10 yıl eğitim süresi ve yıllık 30 bin TL eğitim masrafı olan 32 yaşındaki bir veli; 300 bin TL teminatlı, teminatı her yıl 30 bin TL düşen, 10 yıl vadeli sigorta almalı. Prim ise 2 bin 460 TL olur ve bu rakamı 205 liralık 12 taksitle ödenebilir. Yılsonunda yüzde 27’lik vergi diliminde olan çalışan bir kişiden bahsediyorsak, ödediği tutarın 664 TL’sini de vergi iadesi olarak devletten geri alabilir.”