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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Ege Bölgesi’nden 149 ülkeye hububat ihracı

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Ege Bölgesi’nden 149 ülkeye hububat ihracı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi’nden 149 ülkeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, bitkisel yağ ve baharat ihraç edildi.

EGE İhracatçılar Birliği'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatına 2018 yılında 5 milyar doların üzerinde katkı koyarken, 402 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 37’lik ihracat yükselişiyle ihracatını en fazla artıran birlik oldu.

HİNDİSTAN, YEMEN VE ALMANYA İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında 149 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken, Hindistan 61,3 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı.

Yemen, 26 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olurken, 2017 yılında ihracatta lider ülke olan Almanya, 2018 yılında 21 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Bu ülkeleri; Suudi Arabistan, Cezayir, Cibuti, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela takip etti.

2019 HEDEFİ 500 MİLYON DOLAR
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 1940 yılından beri faaliyet gösteren birliğin tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını, 2018 yılında 149 ülkenin sofralarına lezzet kattıkların belirtti.

Türkiye’nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 2018 yılında yüzde 5’lik artışla 6 milyar 370 milyon dolardan, 6 milyar 690 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Terci, "Ege Bölgesi’nden yapılan hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı ise; yüzde 37’lik artış gösterdi. Türkiye geneli artış hızının çok üzerindeki ihracat artışına katkı veren tüm ihracatçılarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Birliğin 2018 yılında kayda aldığı ihracatta bitkisel yağ ihracatının 167 milyon dolarlık tutarla lider olduğunu aktaran Terci, şunları kaydetti:

"Haşhaş tohumu ihracatımız yüzde 190’lık artışla 29 milyon dolardan 86 milyon dolara yükseldi. Bitkisel yağ ve haşhaş tohumu ihracatımızı, 34 milyon dolarlık tutarla baharat, 33 milyon dolar ile çikolata izledi."

Terci, Türkiye’nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar gıda ihracatına daha fazla katkı koymak için çaba gösterdiklerini, 2017 yılında 142 ülkeye ihracat yapmışken, 2018 yılında bu sayıyı 149 ülkeye çıkardıklarını anlatarak 2019 yılı için 500 milyon dolar ihracat hedefleri olduğunu, haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarları Hindistan’a ihracatta yaşanan sorunların çözülmesi halinde 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

 

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