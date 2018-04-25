Eczacıbaşı'dan siber güvenlik yatırımı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
25.04.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı'dan siber güvenlik yatırımı

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Eczacıbaşı'dan siber güvenlik yatırımı

2011 yılında siber güvenlik şirketi Biznet’e yatırım yapan ve çoğunluk hissesini satın alan Faruk Eczacıbaşı, bu şirketin tamamını satın aldı.

SİBER güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Biznet’in yüzde 100 hissesi, Faruk Eczacıbaşı’nın oluyor. 2011 yılında FVD İleri Teknoloji Yatırımları AŞ aracılığı ile Biznet’e yatırım yapan ve çoğunluk hissesini satın alan Faruk Eczacıbaşı, kalan hisseleri de Mayıs ayı itibariyle şirketin kurucu ortakları Neşe Sayarı, Onur Arıkan ve Haluk Aydın’dan devralıyor.

Üç kez Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine girmeye hak kazanan, pek çok büyük siber güvenlik projesini gerçekleştiren Biznet Bilişim, kurulduğu 2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyor.

Ar-Ge yatırımları ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Platformu ve Zafiyet Yönetimi Platformu gibi özgün ve yenilikçi yazılımlar geliştiren, Türkiye’nin en kapsamlı BT güvenlik ürün ve hizmet portföylerinden birine sahip olan Biznet Bilişim, Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) nezdinde Approved Scanning Vendor (ASV) ve Qualified Security Assessor (QSA) sertifikalarına sahip, PCI DSS denetimleri yapmaya yetkili ilk Türk firması ünvanına da sahip bulunuyor.

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