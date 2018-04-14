EBRD’den GYO yatırımı
AKKÖK Holding’in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 17.39’luk hissesi, Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin aracılığı ile, BİST Toptan Alış Satış İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında, aralarında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın da (EBRD) olduğu yabancı ve yerli kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satıldı.
Bu işlem ile EBRD ilk kez Türkiye’de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yapmış oldu. EBRD, Akiş GYO hisse satışından 102 milyon TL alım gerçekleştirdi. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy ise yaptığı açıklamada EBRD’yi şirket ortağı olarak görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, “EBRD’nin yaptığı bu yatırım gayrimenkul sektöründe stratejik konumlanma anlamında doğru noktada olduğumuzun bir göstergesidir. EBRD’nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha da kuvvetlendireceğiz” dedi.
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