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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı

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EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı

EBRD, 2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesine odaklanacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak.

Banka açıklamasına göre, EBRD, beş yıl boyunca Türkiye'deki yatırımlarına ve politikalarına yön verecek olan yeni stratejisini açıkladı. Türkiye'deki önemli yatırımcılardan olan banka, ağırlıklı olarak özel sektör odaklı çalışıyor. Banka yatırım yapmanın yanı sıra, ülke ekonomisini modernleştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak politikalara da destek veriyor.

EBRD, 2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve
bölgesel enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak.

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret sırasında "EBRD ve Türkiye'deki özel sektörün birlikte keşfedeceği heyecan verici birçok yeni alan var. Geçmişi gurur verici inovasyonlarla dolu bir kalkınma bankası olarak bu keşifte öncü bir rol üstlenmek için gerekli donanıma sahibiz. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeli sonuçlar da bizim için çok önemlidir. Eskiden olduğu gibi, bugün de Türkiye için ve buradaki özel sektörü desteklemek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Chakrabarti'nin ziyareti ve yeni stratejinin tanıtılması, aynı zamanda EBRD’nin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunarak geçirdiği 10 yılın kutlaması niteliği taşıyor. Banka, geçen 10 yılda sürdürülebilir enerji, altyapının iyileştirilmesi, küçük şirketler de dahil özel sektörün rekabet gücünün artırılması, yerel sermayenin ve yerel para birimi piyasalarının geliştirilmesine yatırım yapmanın yanı sıra kadınlara, gençlere ve kırsal kesimde yaşayanlara daha çok iş ve iş odaklı eğitim fırsatlarının sunulmasını teşvik etmeye odaklandı.

EBRD bugüne kadar 300 projeye 11,5 milyar avro değerinde yatırım yaptı ve bu girişimler için dış kaynaklardan 2,3 milyar avro finansman desteği sağladı. Bankanın Türkiye'deki yatırımlarının yarısı sürdürülebilir enerjilerin ve kaynakların kullanılmasını teşvik ederek yeşil ekonomiyi destekliyor. Bankanın yatırımları her yıl 2,4 milyon binek otomobilin yarattığı etkiye eş değer olan 11,3 milyon ton CO2 salınımını engelliyor. Banka, 3 GW'lık kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturan rüzgar, güneş ve jeotermal enerji projelerini doğrudan veya Türkiye'deki iş ortağı bankalara kredi vererek finanse etti. Bu kapasite, ülke genelindeki toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 7'sini oluşturuyor.

EBRD, 20'DEN FAZLA FİNANSAL KURULUŞA 2 MİLYAR AVRO FİNANSAL DESTEK VERDİ

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyümesine katkı sunmak için EBRD, ülkedeki banka, leasing şirketleri ve faktöring firmaları gibi 20'den fazla finansal kuruluşa uzun vadeli fon sağlayarak 2 milyar avro finansal destek verdi. EBRD ayrıca, Avrupa Birliği, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye gibi hibe verenler sayesinde ülke genelindeki 850 KOBİ'ye danışmanlık desteği sunarak büyümelerine ve 4 binden fazla yeni iş imkanı yaratmalarına yardım etti.

Bankanın İş Hayatında Kadın adlı programı sayesinde 20 bin kadın girişimci finansman, danışmanlık ve eğitim aldı. Banka yaklaşık 30 Türk şirketine ortak olarak bu şirketlerin kalkınmasına destek oldu. Ayrıca, Türkiye odaklı dokuz özel sermaye ve girişim sermayesi fonuna yatırım yaparak bu fonların yerel firmalara 1,1 milyar avro yatırım yapmasına imkan sağladı. EBRD'nin yatırımcı olduğu birkaç bölgesel fon, Türk işletmelerine yaklaşık 800 milyon avro yatırım yaptı.

Banka, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerine finansman sunarak bu şirketlerin çevresel ve sosyal standartlarını yükseltti; araştırma ve geliştirmenin yanı sıra yeni pazarlar keşfetmeye daha çok yatırım yapabilmelerine imkan sağlarken, gençlere eğitim verilmesini ve kadınlara daha fazla iş imkanı yaratılmasını teşvik etti.

EBRD FİNANSMANININ 2,6 MİLYAR AVRODAN FAZLASI TARIM SEKTÖRÜNE
EBRD finansmanının 2,6 milyar avrodan fazlası tarıma ve tarım ürünlerinin piyasaya sunulması için gereken üretim, işleme, ambalajlama ve dağıtım gibi aşamalara ayrıldı. Banka, ayrıca Türkiye'deki ticari bankalarda çalışan kredi uzmanları için yenilikçi bir aracın geliştirilmesine yardımcı oldu. Bu yenilik sayesinde kredi uzmanları 2,6 milyar avro değerinde 460 bin tarım kredisi verdi.

EBRD, Türkiye'nin altyapısının geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadı. Banka, özel sektörün kamu-özel sektör ortaklığı programları da dahil altyapı sektöründe daha aktif olmasına imkan sağlayan bir yasal çerçeve tasarlanmasına yardım etti. Banka, İstanbul Boğazı'nın altındaki Avrasya Tüneli'nin ve ileri teknolojilerle donatılmış hastanelerin inşaatlarını finanse etmek için bu ortaklık programlarını kullandı.

EBRD'nin finanse ettiği ülke genelindeki sekiz yeni şehir hastanesi, bin kişiye düşen yatak sayısı OECD ortalamasının yarısından düşük olan Türk sağlık sistemine 13 bin 462 yeni yatak kazandıracak.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu sekiz şehir, EBRD'nin finanse ettiği toplu taşıma, su hizmetleri ve atık yönetimi gibi yeni altyapılar sayesinde şehir sakinlerinin yaşam kalitesi yükseltebildi.

Yeni gelişen bir tahvil piyasasını destekleyen banka, finansman için sermaye piyasalarına ihtiyaç duyan yerel şirketlerce ihraç edilen Türk lirası cinsinden sekiz tahvile yatırım yaptı. Banka ayrıca, iki altyapı projesi tahviline ve yerel bankalarca ihraç edilen taşınmaz ipotek teminatlı üç ayrı tahvile de yatırım yaptı. Son 10 yıldır ülkede yatırımcı rolü üstlenen EBRD, biri Londra Borsası’nda olmak üzere beş Türk şirketinin halka arz edilmesine aracı oldu. 

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