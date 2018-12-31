E-ticarete dijital asistan geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriE-ticarete dijital asistan geldi
GeriEkonomi E-ticarete dijital asistan geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet CAN
31.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

E-ticarete dijital asistan geldi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
E-ticarete dijital asistan geldi

E-ticaret sitelerindeki en önemli sorunlardan biri olan doğru ürünü bulmaya odaklanan GittiGidiyor, kullanıcıların aradıkları ürünler hakkında sorular sorarak aramadıkları ürünler arasında kaybolmasını engellemek için kolları sıvadı.

Başka bir deyişle artık online satış danışmanlığı hizmetini sunuyor. Örneğin; bir klima alacaksınız. Klimayı kullanacağız odaya en uygun modeli ve kapasiteyi seçebilmek için keşif ekibi çağırmanız gerekiyor. Gittigidiyor ise oda metrekaresi, pencere sayısı veya odanın hangi cephede olduğu gibi sorular soruyor. ‘Tematik/kolay ürün filtreleme’ özelliği olarak ifade edilen bu yeniliği konuşmak için GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ile bir araya geldik.

Kantarcı, “Hem arama çubuğuna yazılan her kelimeyi anlayarak hem de geliştirdiğimiz ‘tematik/kolay ürün filtreleme’ yöntemini kullanarak aynı bir satış danışmanı gibi kullanıcımızın talebini karşılıyoruz. “Kuaför tipi saç kurutma makinesi” diye arama yapıldığında biz kullanıcıların aslında iyonizer özellikli, güçlü ve 2300 watt üzeri, AC veya DC tipi motor gibi özelliklere sahip ürün aradıklarını anlıyor ve bu kriterlere sahip ürünleri onlara sunuyoruz. Yine “yaşlı telefonu” arayan kullanıcının esasında tuşlu, şarjı çok uzun süre dayanan ve kullanımı kolay bir telefon aradığını tespit ediyor ve yine bu kriterlere sahip ürünleri kullanıcıya gösteriyoruz” diye konuştu.

30 BİN ÜRÜN LİSTELİYOR

Normalde “kuaför tipi saç kurutma makinesi” şeklinde arama yapıldığında 25 ürün listelendiğini, hayata geçirdikleri bu projesi sayesinde kullanıcılarımız bugün 361 farklı ürüne ulaşabildiği Kantarcı’nın anlattıkları arasında. Kantarcı şunları anlattı: “Yine benzer durumda “yaşlı telefonu” olarak aratıldığında 8 ürüne ulaşılabilirken, filtreleme sistemimiz sayesinde 21 modelde 88 ürüne ulaşılabiliyor. Tematik/kolay ürün filtrelemeyle şu an GittiGidiyor’da bebek arabasından kombiye kadar toplamda 26 kategoride 30 bin ürünü dijital satış danışmanlığı hizmetiyle kullanıcılara sunuyoruz.” 

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle