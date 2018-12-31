E-ticarete dijital asistan geldi
E-ticaret sitelerindeki en önemli sorunlardan biri olan doğru ürünü bulmaya odaklanan GittiGidiyor, kullanıcıların aradıkları ürünler hakkında sorular sorarak aramadıkları ürünler arasında kaybolmasını engellemek için kolları sıvadı.
Başka bir deyişle artık online satış danışmanlığı hizmetini sunuyor. Örneğin; bir klima alacaksınız. Klimayı kullanacağız odaya en uygun modeli ve kapasiteyi seçebilmek için keşif ekibi çağırmanız gerekiyor. Gittigidiyor ise oda metrekaresi, pencere sayısı veya odanın hangi cephede olduğu gibi sorular soruyor. ‘Tematik/kolay ürün filtreleme’ özelliği olarak ifade edilen bu yeniliği konuşmak için GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ile bir araya geldik.
Kantarcı, “Hem arama çubuğuna yazılan her kelimeyi anlayarak hem de geliştirdiğimiz ‘tematik/kolay ürün filtreleme’ yöntemini kullanarak aynı bir satış danışmanı gibi kullanıcımızın talebini karşılıyoruz. “Kuaför tipi saç kurutma makinesi” diye arama yapıldığında biz kullanıcıların aslında iyonizer özellikli, güçlü ve 2300 watt üzeri, AC veya DC tipi motor gibi özelliklere sahip ürün aradıklarını anlıyor ve bu kriterlere sahip ürünleri onlara sunuyoruz. Yine “yaşlı telefonu” arayan kullanıcının esasında tuşlu, şarjı çok uzun süre dayanan ve kullanımı kolay bir telefon aradığını tespit ediyor ve yine bu kriterlere sahip ürünleri kullanıcıya gösteriyoruz” diye konuştu.
30 BİN ÜRÜN LİSTELİYOR
Normalde “kuaför tipi saç kurutma makinesi” şeklinde arama yapıldığında 25 ürün listelendiğini, hayata geçirdikleri bu projesi sayesinde kullanıcılarımız bugün 361 farklı ürüne ulaşabildiği Kantarcı’nın anlattıkları arasında. Kantarcı şunları anlattı: “Yine benzer durumda “yaşlı telefonu” olarak aratıldığında 8 ürüne ulaşılabilirken, filtreleme sistemimiz sayesinde 21 modelde 88 ürüne ulaşılabiliyor. Tematik/kolay ürün filtrelemeyle şu an GittiGidiyor’da bebek arabasından kombiye kadar toplamda 26 kategoride 30 bin ürünü dijital satış danışmanlığı hizmetiyle kullanıcılara sunuyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle