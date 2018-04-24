E Beyanname sistemi hata verdi, 2018 KDV uzatıldı mı soruları gündeme geldi
Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet üzerinden kabul ettiği E Beyanname girşi sistemi, KDV Beyannamesinin son günü olan 24 Nisan tarihinde hata verdi. Saat 17.00'a kadar tamamlanması gereken KDV Beyannamesi için sisteme ulaşamayan vatandaşlar, KDV uzatıldı mı sorularını yöneltti. Peki, E Beyanname sisteminde hata nedeniyle KDV Beyannamesi uzatılacak mı?
KDV beyannamesi verilirken yaşanan problem dolayısıyla birçok vatandaş, konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın olup olmadığını merak etti. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. 24 Nisan tarihinde sona erecek olan KDV Beyannamesi için süreç 1 Nisan tarihinde sona erecek.
KDV BEYANNAMESİ NEDİR?
Katma Değer Vergisine tabi işletmelerin aylık olarak müteakip ayın 24. ncü günü akşamına kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı bulundukları Vergi Dairesine verdikleri beyannamedir.
Katma Değer Vergisi beyannamesi ile ilgili ayda hesaplanan KDV’nin matrahı, hesaplanan KDV, İndirimler (İndirilebilir KDV’leri) ve ödenmesi gereken KDV hesaplanarak beyan edilir ve ödenir.
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