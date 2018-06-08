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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ/KİLİS
08.06.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

Duvarda 3. perde

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Duvarda 3. perde

Yasadışı geçişlerin ve terörist sızmalarının önlenmesi için inşa edilen sınır duvarında yeni bir etaba geçiliyor. TOKİ Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı. İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşası bitme aşamasına geldi. Şimdi de Hakkâri Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edilecek.

Duvarda 3. perdeSINIRLARIN güvenliği için yapılan güvenlik duvarı projelerinde ilk adım Suriye sınırı olmuştu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı. TOKİ, Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. İran sınır duvarı da bitme aşamasına geldi. Şimdi de Hakkari Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edilecek. Yapılan güvenlik duvarı, kulekollar ve güvenlik kapıları gibi projeleri  Kilis’in Elbeyli ilçesi sınırına yaptığımız ziyarette inceledik, yetkililerden bilgi aldık.

350 BİN BLOK YERLEŞTİRİLDİ
Suriye sınırında Asi nehrinin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatıldı. Bu alana toplam 350 bin blok yerleştirildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre güvenlik duvarının 200 kilometresi valilikler geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı.

EN UZUN 3. DUVAR
Sınır duvarına yakın noktalarda mayın uyarı tabelaları dikkat çekiyor. Bölgede inşaat çalışmaları ve yağmur etkisi ile yer değiştiren mayınlar olduğunu belirten yetkililer mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü söylüyor. Suriye’de sınır duvarının yanında, sınır hattı boyunca uzanan yeni bir yol da dikkat çekiyor. Askerin rahat devriye atması amacıyla bu yolun yapıldığı dile getiriliyor. Yol çalışması 30-40 kilometrelik bir mesafede 15 dakika içerisinde devriye atılmasını sağlıyor. Suriye sınır duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olma özelliğine sahip olduğunu belirten yetkililer duvarların üzerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çektiklerini belirtiyor.

KAÇAKÇILIĞA DA ÖNLEM
Sınır gezisi sonrası bir araya geldiğimiz TOKİ Başkanı Ergün Turan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve şunları söyledi:  “Suriye sınır duvarı tamamladı. Ağrı ve Iğdır arasına yapılan 144 kilometrelik duvarda 100 kilometre tamamlandı. Şimdi Hakkari Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edilecek. İran sınırımızın en önemli bölgesi olan ve yasa dışı geçişlerin yaşandığı bu hat üzerinde inşa edeceğimiz güvenlik duvarı ile teröristlerin ülkemize sızmasını önleyeceğiz. Kçakçılık konusunda çok önemli tedbir alınmış olacak” dedi. 43 kilometrelik hat için en kısa sürede ihale yapıp inşaata başlayacaklarını söyleyen Turan, bu alanın stratejik öneme sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Duvarda 3. perde

ROKETE DAYANIKLI 22 KULEKOL
SURİYE ve İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı 22 adet ‘kulekol’ inşa edildi. Bu binaların havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle inşa edildiğini belirten yetkililer şunları söyledi: “Kulekollar 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor.

Duvarda 3. perde

Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Bomba yüküne maruz kaldığında gözetleme terasının güvenliğini sağlamak için üzerine 10 santimetre kalınlığında prekast döşeme elemanları oturtuldu. Çelik çatı üzerine galvaniz trapez sac kaplama yapıldı. Askerin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm üniteleri barındıran kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşuyor. Gözetleme kulekollarının zemin katında duş ve silahlık bulunuyor. Birinci kat ise sistem odası olarak tasarlandı. İçerisinde atış mazgalları ve kurşun geçirmez cam var. Yaşam katı olarak tasarladığımız ikinci katta fırın ve diğer ihtiyaçlar olup üçüncü kat da gözetleme katı oluyor.”

Duvarda 3. perde

YÜKSEK GÜVENLİKLİ 59 KAPI YAPILDI
GÜVENLİK duvarı ve kulekolların yanı sıra yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli Balistik yüksek güvenlikli kapılar kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapılar 44’ü Suriye sınırında, 15’ini ise İran sınırında inşa edildi. Toplam 59 kapıda, en üst seviyede güvenlik sağlayan özel malzemeler kullandı. Duvar ve yolun tamamı Türk firmaları tarafından inşa edildi.

Duvarda 3. perde

‘KALDIRMAK DA NASİP OLSUN’
YAPILAN güvenlik duvarları ile Suriye ve İran sınırının daha güvenli hale geldiğini belirten Ergün Turan, “Güvenlik duvarları Türkiye açısından önemli bir başarı. İnşasını biz yaptık inşallah kaldırmak da bize nasip olur” dedi. Turan, yapılan blokların kaldırılması halinde başka alanlarda kullanım için de uygun olduğunu ifade etti.

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