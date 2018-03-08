Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan ve gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarına katma değer vergisi (KDV) ile özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası öngören kanun tasarısı, geçen yıl cirosu yaklaşık 55 milyon avro olarak belirlenen yerli ürün satışları için büyük önem taşıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl "duty free shop" olarak da bilinen gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarının cirosu 55 milyon avro oldu.

Meclise sevk edilen "Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın kanunlaşması halinde gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yurt içinden yerli üreticilerin yaptığı teslimler, KDV ve ÖTV istisna tutulmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilecek. Dolayısıyla tüketiciler gümrüksüz satış mağazalarındaki yerli ürünleri de vergisiz satın alabilecek.

Gıda, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, alkol, çikolata, parfüm gibi çok sayıda yerli ürün bu mağazalarda uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Düzenleme, lojistik maliyetler de dikkate alındığında yerel üreticileri avantajlı konuma taşıyacak.

Mevcut durumda gümrüksüz satış mağazalarının yurt dışına çıkan yolculara satmak üzere yurt içinden yaptıkları alımlar KDV'ye tabi tutuluyor. İthalat lehine haksız rekabet ortamı oluşturduğu belirtilen uygulama, yerli üretici ve tedarikçi için dezavantaj olarak kabul ediliyor.

İSTİSNALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Öte yandan, Meclise sevk edilen tasarıyla mevcut mevzuatta "kısmi istisna" olarak tanımlanan veya daha önce istisna olarak kabul edilmeyen bazı işlemler "tam istisna" kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleriyle gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallarla transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri de "tam istisna" kapsamında değerlendirilecek.