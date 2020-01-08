Duraklama devri bitti

Ekonomideki iyileşmeler ve konut kredi faizlerindeki düşüşlerle sektörde hareketliliğin yeniden başladığını belirten Boysanoğlu, “Türkiye’de konut talebi nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik değişim gibi sebepler ile artarak devam ediyor. 2020 yılının ortalarından itibaren sektörümüzün daha da ivme kazanacağını ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğine inanıyorum. 2020 yılı sonunda 500 bin adedi yeni, 700 bin adedi ikinci el olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir” diye konuştu. 2020’de 8’i yurtdışında 3’ü İstanbul’da 11 projeye başlayacaklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu, “Yurtiçinde 8.3 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 projemizde inşaat ve satış devam ediyor. 2020 yılında Çengelköy’de ve Beykoz’da yeni projelerimize, Büyükçekmece’deki Yeşilyaka Su projemizin de ikinci etabına başlayacağız. Yaklaşık 750-800 milyon TL yatırım değerine sahip bu 3 projemizde 600 civarında konut inşa edeceğiz. Sadece 2020 değil sonraki senelerin de planlamalarını yapıyoruz. 2021 yılında konut satışlarında patlama yaşanacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında daha büyük projeler planlıyoruz. Biri kentsel dönüşüm, ikisi arsa geliştirme olmak üzere 3 büyük proje için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Yurtdışında da büyüme hedefleri olduğunu belirten Mert Boysanoğlu Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan’da yeni projeler planladıklarını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün gelecek hedeflerine ulaşması için müteahhit sayısının azalması gerektiğine dikkat çeken Erhan Boysanoğlu ise “Türkiye’de 430 bin müteahhit var. Tüm Avrupa’da bu sayı 25 bini geçmiyor. Bunun için de müteahhit tanımının gözden geçirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

LÜKS KONUTTA STOK VAR

STOKLARIN yüzde 70’ini lüks konutların oluşturduğuna dikkat çeken Erhan Boysanoğlu, “Stok sadece bu grup için var. Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı var. Orta ve dar gelir grubuna yönelik konut üretmek gerekiyor. Bu noktada bizi ve alıcıyı zorlayan arsa konusu karşımıza çıkıyor. Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedeli. Yurtdışında arsa değeri oranı yüzde 20-25’i geçmezken Türkiye’de bu değer yüzde 50’nin altına düşmüyor. Arsa bedeli yüksek olduğu için gerçek konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilirse, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtabilirse konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir” diye konuştu.