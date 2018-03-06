Dünyaya meditasyon ihraç ediyorlar

Türkiye'de üç genç girişimci tarafından hayata geçirilen cep'ten meditasyon uygulamasının başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Çin'den Hindistan'a, İspanya'dan Portekiz'e kadar onlarca ülkeden alıcı bulan uygulama, aynı zamanda en hızlı büyüyen girişimler arasına girdi.

Kurucu ortaklardan Fatih Mustafa Çelebi'nin verdiği bilgilere göre kurulduğu günden beri her ay en az yüzde 20 oranında üyesi artan girişim, bünyesinde 250'den fazla farklı meditasyon programı bulunduruyor. İlk yıllarda Türkçe ve İngilizce dilinde hizmet veren sisteme yakın zamanda İspanyolca ve Hintçe, versiyonları da ekleniyor.

Girişimin üye sayısı ise 400 bini aşmış durumda. Konuyla ilgili olarak Çelebi şu bilgileri veriyor: "İngilizce tarafında farklı bir başarı da yakaladık. Basit bir dil ile sunduğumuz için bazı müşteriler İngilizce'sini geliştirdiklerini de söylüyor. İspanyolca test aşamasında ve benzer izlenimi aldık. Ancak bu dilde ana hedefimiz Meksika gibi Latin Amerika pazarı. Meksika'nın ilk meditasyon uygulamasını geliştiriyoruz. Ardından Brezilya için Portekizce'yi uygulamaya alacağız."

ÜNLÜ YATIRIMCILAR ORTAK OLDU

Aynı zamanda Appstore'da 2017'nin en çok beğenilen ve indirilen uygulamalarından biri olan girişim, günün her saati, her yerde zihni dinlendirme, stresten kurtulma, sorunlarla başa çıkma imkanı sağlıyor.

StartersHub'ın yatırımcıları arasında yer aldığı uygulamaya para yatıranlar arasında Teknasyon, Vela Partners, Wirecard gibi şirketlerin CEO'ları ve üst düzey yöneticileri ile Milli Basketbolcu Sinan Güler gibi spor dünyasının ünlü isimleri de var.