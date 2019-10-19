Dünyaya helal kolajen

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyaya helal kolajen
GeriEkonomi Dünyaya helal kolajen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Elif ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyaya helal kolajen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyaya helal kolajen

Tezman Holding, 2001’de asfaltlara teknik tekstil üretti, ardından jeotekstile yöneldi. 2008’de gıda jelatini işine girdi. Dünyanın kolajenle daha sağlıklı ve gençleşme peşinde olduğu bu dönemde de grubun çatısı altındaki Sel Sanayi sığır derisinden yüzde 100 helal kolajen üretti. Şimdi bu ürünü tüm dünyaya satacak...

Erol Tezman alanında yeniliklere imza atmış bir iş geçmişine sahip. Yeni ve ilk olmak için hep araştıran bir iş insanı. Tezman Holding çatısı altında kimya, denizcilik, teknik tekstil, tarım, hayvancılık, gayrimenkul ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren aralarında Tezmarin, vateks, tez, sel sanayi, ejot tezmak gibi şirketler var. Bu çatı altındaki Sel Sanayi alanında kısa süre önce bir ilke imza attı. Erol Tezman’la hem bu yeni işlerini hem de sanayi geçmişlerini konuştuk.

Şirketin kurucusu babanız Selim Tezman. Siz ikinci kuşaksınız. İşe nasıl başladınız?

- Babamın kurduğu fabrikalar vardı. İlk kurduğu lastik ayakkabı fabrikası. Her fırsatta babamın yanına işe giderdim. 1975 yılında üniversiteyi bitirdim ve döndüm. Dokunmamış, örülmemiş kumaş yapan bir fabrika kurduk Vateks.

Siz mi bu yeniliği getirdiniz?

- Evet. Araştırmıştım. Çok büyük yenilikti. Hızlı büyüdü. Bilinmiyordu ama çok fonksiyonel bir kumaştı. Elyaflar değişik teknolojilerle yapıştırılıyordu. Elbise telası ve çocuk bağında kullanılan bezi yaptık. Biz bu işin patentini almadık, o konuda tecrübesizlik vardı. Daha sonra bu tecrübesizliği yapmadık.

Dünyaya helal kolajen

Teknik tekstil derken tam neleri kapsadı yatırımlarınız?

- Örneğin jeotekstil yaptık, bu da ilkti. Yollara ve tünellere seriliyor bu malzemeler. Otoyollarda da kullanılıyor. Hatta o dönemde GAP projesi hayata geçiyordu. Biliyorsunuz çok büyük su kanalları ve boruları yapılmıştı. Beton olduğu için çatlamalar oluyordu. Bizim bu üretimimiz izale su kanallarında da kullanıldı. Bu çalışmaların Ar-Ge’sini de uygulamasını da tamamen Türk mühendis kadromuzla gerçekleştirdik. 1990’ların başında telekomunikasyon kablolarının izolasyon bantlarını yaptık.

İLK JELATİN ÜRETİCİSİ

Gıda jelatini üretiminde de ilk üretici oldunuz. Bu işe nasıl girdiniz?

- Tutkal yapıyorduk, 2000’de aynı hammadeden gıda jelatini işine girdik. Jelatin işi çok büyüktü, Tarım Bakanlığı’yla çok çalıştık, çünkü AB normlarına uyum gerekiyordu. 2008’de kriz ortamında yatırım yaptık. Türkiye’nin ilk jelatin üreticisi olduk. 1100 ton ile başladık jelatin üretimine. Şimdi 5500 ton üretiyoruz. Toplamda 8 bin ton teknik ve gıda jelatini üretiyoruz. İstersek yüzde 100’ünü ihraç edebiliriz ama Türkiye’de de çok iyi şirketler var. Onlara da veriyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını iç piyasaya satıyoruz.

Hammadde sorunu yaşıyor musunuz?  

- Bizim hammaddemiz yüzde 100 yerli. Dışa bağımlılık olmayan, katma değeri yüksek işlere giriyoruz. Milli ekonomiye direkt katkı yapıyoruz. Yüzde 100 yerli hammaddeyle üretip daha çok ihracat yapıyoruz. 2016’da 15 Temmuz’dan sonra 8 Ağustos’ta yatırım kararı aldık. Bu yıl da kolajen (İnsan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir) yatırımı içindeydik. Biz vazgeçmedik, yatırıma devam ettik.

Kolajen konusu son yıllarda gündemde. Özellikle kadınlar sıvı, toz, hap şeklinde kolajen içerikli ürünler kullanıyorlar. Siz bu işe nasıl girdiniz?

- Kolajen konusu çok moda. İnsanlar tıp insanlarının konuşmalarıyla vücudumuzdaki kolajenin yaşlanmayı önlediğini, bunun takviye edilmesi gerektiğini söyledikçe bu konuya ilgi arttı. Tüm dünyada talep var.

Ar-Ge ne kadar sürdü? Sizin ürettiğiniz kolajenin farkı ne?

- Fabrika Edirne’de. İlk yatırım 3 bin ton kapasiteli. Biz ilk sığır kolajenini ürettik, helal ürün. Bu alandaki ilk helal ürün. Tüm dünyaya satacağız. Tüm bağlantıları kurduk. 2020 üretiminin de yüzde 65’ini sattım. AB ülkeleri ve Amerika’ya satıyoruz. Kendi markamızla çıkıyoruz. Patentini dünya çapında alıyoruz. Herkesin ürettiği kolajen farklı. Dün Güney Kore’den patentimiz geldi.

Arap dünyasındaki kadınlar içeriğinde domuz olmayan kolajeni tercih edecektir...

- Kesinlikle. Bu alanda çok üretici var. Hammadde sıkıntısı çekenler var. Ayrıca hepsinin içeriği yüksek kalitede değil. Biz bu alanda içeriği de en kuvvetli üretimi yaptık. Amerika’dan Kore’ye testlerden geçtik. 

Neden sizden önce başkaları helal kolajen üretmemiş?

- Biz Türkler çok iyiyiz iş konularında, girişimcilikte. Bir sürü işte yabancılarla ortaklık yaptık. Onların potansiyellerini de görüyoruz. Biz kendimize güvenelim, üretelim. Dürüst ve etik üretim yapanların da kazandığını tüm iş hayatım boyunca gördüm. Biz kolajen üretimini iyi biliyorduk. Bunu geliştirdik.

KOLAJEN NEDİR?

İnsan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

EROL TEZMAN KİMDİR?

İstanbul 1951 doğumlu Erol Tezman, Saint Joseph Fransiz Lisesi’ni bitirdi. Fransa’da Grenoble Sciences Economie Fakültesi’nde okudu. Özel Teşebbüsler üzerine lisans eğitimi yaptı. Vateks Fabrikasının kurulumu ile iş hayatına atıldı. Tezman Holding bünyesinde kurulan tüm şirketlerde görev aldı, yönetimde bulundu. Galasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. TÜSİAD üyesi olan Tezman tam bir deniz tutkunu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle