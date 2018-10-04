Dünyaya akrep zehiri satacak
ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ve dün törenle açılan Alternative Biological Laboratories (ALBILA) Serum ve Biyolojik Ürünler tesislerinde, akreplerin zehri anti serum haline getirilerek dünyaya ihraç edilecek.
Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehir, 40 melek yatırımcıyı da bir araya getirdi. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus crassicauda türü akreplerin zehiri, üniversite-sanayi işbirliği ile ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler AŞ tesislerinde anti serum haline getirilecek. Şanlıurfalı iki kardeşin hayallerindeki projesinin Türkiye’nin ileri gelen melek yatırımcılarından Emine Sabancı Kamışlı’nın dikkatini çekmesi sonrası ‘Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık AŞ’ ön çalışmalarını yaptı.
Açılış töreninde konuşan ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, “Yaklaşık 20 milyon TL’lik bir yatırımla yola çıktık” dedi. ALBILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ocak 2017’de ALBILA’yı kurduk ve bugün üretimdeyiz. Bu kısa sürede Şirket Ortağım önderliğinde 40 melek yatırımcı ALBILA’ya adeta kenetlendi ve çoğu kendi ihtisas konusunda ALBILA’ya destek oldu. Arjantin, Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirlerinde uzman ülkelerle iş birliklerine gidildi. Geçici çalkantılar bizler için bahane değil, fırsat kaynağıdır.”
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