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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

"Dünyanın evini" Türk halısı süsledi

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"Dünyanın evini" Türk halısı süsledi

Türkiye halı ihracatından bu yılın ocak-eylül döneminde 1,8 milyar dolar gelir elde etti. En çok ABD'den talep gören Türk halıları, dünyanın birçok ülkesinde evleri süsledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018 yılında 2,7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika'ya yaklaşık bir milyar dolar fark attı. Halı ihracatında 2018 yılı verileri temel alındığında dünyada en çok halı ihracatı gerçekleştiren ikinci ülke olan Belçika 1,8 milyar dolar, üçüncü ülke olan Çin ise 346,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye'nin 2019 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği halı ihracatı ise 1 milyar 801 milyon doları buldu. Halı ihracatı yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Arjantin, Tayland, Moğolistan, Moritanya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi birçok ülke bulunuyor. Söz konusu dönemde, iki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen, Türk halılarının en büyük pazarı konumda bulunan ABD'ye
gerçekleştirilen halı ihracatı 453 milyon doları aştı. ABD'yi, 277,9 milyon dolarla Suudi Arabistan, 88,8 milyon dolarla Almanya, 82,8 milyon dolarla Irak ve 81,9 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

"2020 İHRACAT HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektörü Başkanı Selahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2020 hedefinin 3 milyar dolar olduğunu aktardı. Halı çeşitlerinden özellikle, polip polyester karışımlı halıların ve yüksek kalite bambu viskonla dokunan halıların çok tercih edildiğini belirten Kaplan, "Ağırlıklı pazarımız ABD, bu ülkenin yanı sıra dünyanın 170 ülkesine satışımız var." ifadesini kullandı. 

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