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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Dünyanın en ünlü restoranlarından biri... Mali krizle çalkalanıyor

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Dünyanın en ünlü restoranlarından biri... Mali krizle çalkalanıyor

470 şubesi bulunan Pizza Express’in, yaklaşık 1,1 milyar sterlinlik borcunun yeniden yapılandırılması için mali danışmanların, kreditörlerle görüşmeye başladığı bildirildi.

İngiltere’nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.

Toplam 470 şubesi bulunan Pizza Express’ten yapılan açıklamada şirketin yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için mali danışmanların kreditörlerle görüşmeye başladığı bildirildi.

Şirketin borcunun faizi ise yıllık yaklaşık 93 milyon sterlin seviyesinde. Bu da şirketin yıllık karının büyük kısmının borçların faizini kapatmasına yetiyor.

Şirketin İngiltere dışında Asya ve Avrupa’da toplam 180 şubesi mevcut. 1965 yılında kurulan Pizza Express 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Yönetim merkezi Londra’nın batısında Uxbridge bölgesinde yer alan şirketi, 2014 yılında Çinli yatırım şirketi Hony satın almıştı.

6 AYDA 2 BİN 868 MAĞAZA KEPENK KAPATTI
İngiltere’de son dönemde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle çok sayıda şirket kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Ülkede bu yılın ilk yarısında (6 aylık süreçte) toplam kapanan mağaza sayısı PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 2 bin 868’e yükseldi.

En son dünyaca ünlü şef Jamie Oliver’ın sahibi olduğu restoran zinciri mayıs ayında iflas etmiş, 25 restoranlık zincire kayyum atanmıştı. Jamie Oliver, geçen yıl kendi hesabından 13 milyon sterlin aktarmış ve 17 milyon sterlinlik de ek dış finansman bularak restoran zincirini son anda iflastan kurtarmıştı. 

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