Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dünyanın en büyük para yöneticisinin Türkiye tavsiyesi

Dünyanın en büyük para yöneticisinin Türkiye tavsiyesi

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

Blackrock olumsuzlukların fiyatlandığı Türkiye'nin fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

BlackRock gelişmekte olan ülkeler müdürü Pablo Goldberg, küresel ekonomik büyümenin büyümeye devam etmesi durumunda bunun gelişmekte olan ülkelere fon akımı sağlayacağını ve yerel para birimlerine yardımcı olacağını kaydetti.

9 Şubat tarihi itibariyle dünyanın en büyük fon yöneticisi unvanını taşıyan Blackrock'a göre yatırımcılar Brezilya ve olumsuzlukların fiyatlandığı Türkiye’de fırsatları değerlendirmeli.

Goldberg, bu yıl için bütün gelişen ülke tahvillerinde daha düşük faiz beklerken yerel para birimi tahvillerde "biraz daha yüksek" getiri öngördü.

Petrol üreticisi ülkeleri beğenen Goldberg, emtia fiyatlarının gelişen ülkeleri destekleyeceğini savundu. 

Etiketler: BlackRock hisse , BlackRock türkiye
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri