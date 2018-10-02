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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.10.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük barosu seçime hazırlanıyor

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Dünyanın en büyük barosu seçime hazırlanıyor

Dünyanın en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu’na üye avukatlar iki hafta içinde sandık başına gidiyor. 40 bin 578 kayıtlı üyesi bulunan baronun seçiminde 8 aday yarışacak. Ancak, seçimin iki aday arasında geçmesi bekleniyor: Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Hasan Kılıç…

İSTANBUL Barosu avukatları iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor. Seçime günler kala, adaylar çalışmalarına hız verdi.

İki yıl önceki seçimde Baro Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Av. Hasan Kılıç (40), yeni dönemde başkan adayı... Gözlemciler, yarışın Av. Durakoğlu ile Av. KılıçDünyanın en büyük barosu seçime hazırlanıyor arasında geçeceği görüşünde.

Durakoğlu, ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun, Kılıç ise ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu’nun adayı.
Av. Kılıç, birlikte yola çıktığı meslektaşları ile ‘Cesur Baro Güçlü Avukat’ sloganını kullanıyor. Seçim sürecine ilişkin hazırlanan tanıtım kitapçıkları, yapılan toplantı ve ikili görüşmelerde öne çıkan konu, baronun etkinliğin artırılması ve avukatlık mesleğinin itibarının geliştirilmesi…

KADRO VE FİKİR HAREKETİ
Av. Kılıç, çalışmalarını “Bir kadro ve fikir hareketi” esasına dayalı yürüttüklerini kaydediyor. Av. Kılıç açıklamalarında ‘Başkancı’ yönetim anlayışını kabul etmediklerini bu yöntemin doğru sonuçlar da vermediği görüşünde.

PROJELER 25 BAŞLIK ALTINDA

Av. Kılıç, avukatlarla olan bağların güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yürüttükleri çalışmalara çok sayıda avukatın destek verdiğini kaydeden Kılıç, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri 25 başlık altında topladıklarını kaydetti.

YÜZDE 18 KDV ELEŞTİRİSİ
Avukatların sorunlarına ilişkin 6 ayrı çözüm kurulu oluşturacaklarını kaydeden Av. Kılıç, kreş projesi, otopark sorunu, engelle avukatların adliyelerde yaşadıkları sorunların öncelikli olarak çözülecek konular arasında yer aldığını kaydetti. Avukatlık ücretinden yüzde 18 KDV alındığını hatırlatan Av. Kılıç, bu konuda düzenleme yapılması için girişimlerinin olacağını kaydetti. Av. Kılıç’a göre, karşı vekalet ücretinin ise KDV’ye tabi olmaması gerekir.

YENİDEN ROL ALINMALI
Hâkim ve savcıların, avukatlık yapmış kişilerden seçilmesi gerektiği görüşünü savunan Av. Kılıç, avukat, yargı ve hukuk devleti ilkesinin de iç içe geçmiş durumda olduğuna vurgu yaptı.

Baroların pasif, edilgen bir konumda olmalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Av. Kılıç, “Yeniden bir rol alınmalı, sorunlar çözülmeli, güçlü ve etkin bir savunma oluşturulmalı, meslek itibarı güçlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

8 ADAY YARIŞACAK
İstanbul Barosu’nun 13-14 Ekim’de yapılacak seçimli genel kurulunda, Av. Durakoğlu ve Av. Kılıç’ın yanı sıra şu isimler yarışacak: Avukat Hareketi başkan adayı Av. Dr. Başar Yaltı, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi başkan adayı Av. Prof. Dr. Talat Canbolat, Avukat Hakları Merkezi başkan adayı Av. M. Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu başkan adayı Av. Kaptan Yılmaz ile bağımsız adaylar Av. Çiğdem Koç ve Av. Cem Kaya Karatün...

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