Dünya'da sadece üç tane var; biri İzmir'de! Akın ediyorlar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya'da sadece üç tane var; biri İzmir'de! Akın ediyorlar...
GeriEkonomi Dünya'da sadece üç tane var; biri İzmir'de! Akın ediyorlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
19.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Dünya'da sadece üç tane var; biri İzmir'de! Akın ediyorlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya'da sadece üç tane var; biri İzmir'de! Akın ediyorlar...

Dünyada sadece üç tane bulunan uzay kamplarından biri de İzmir’in Gaziemir ilçesinde uzay meraklılarını ağırlıyor. İçerisinde uzaya dair pek çok görselin bulunduğu kampta ziyaretçiler uzayı keşfetmeye çalışıyor, uygulamalı eğitim alma imkanına sahip oluyor.

Uzay yıllardır yapılan çalışmalara rağmen hala gizemini korumaya devam ediyor. İzmir Gaziemir'de bulunan uzay kampı başta çocuklar olmak üzere uzaya ilgisi olan herkesin merakını giderilmesine katkı sağlıyor.

Dünyada sadece üç tane var; biri İzmirde Akın ediyorlar...

Kurulduğu 2000 yılından beri 60 ülkeden 250 bini aşkın kişiyi uzay hakkında gizemli yolculuğa çıkaran merkez, çocukların eğitimine de katkı sağlıyor.


Dünyada sadece üç tane var; biri İzmirde Akın ediyorlar...

Merkezle ilgili bilgi veren Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, merkezin gelişen teknolojiye adapte olarak kodlama üzerine de yoğunlaştığını belirterek, "Bu yıl eğitimlerimize kodlamayı da aldık. Öğrencilerimiz burada günlük iki günden altı güne kadar değişen sürelerdeki programlara katılarak uzayın gizemini anlamaya çalışıyor. Astronotlar uzaya gitmeden önce ne tür eğitim aldılar, ne gibi ekipmanları kullandılar onların benzerini burada görebiliyorlar.


Dünyada sadece üç tane var; biri İzmirde Akın ediyorlar...

Ayrıca okulda fen bilgisi derslerinde gördükleri birçok konuyu, burada uygulamalı olarak görme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca interaktif 'Nesil Mars' sergisinde gelecekte Mars’ta kurulacak bir koloniyi anlatıyoruz" diye konuştu.


Dünyada sadece üç tane var; biri İzmirde Akın ediyorlar...

Farklı yaş gruplarına dair programlarının da olduğunu dile getiren Aday, "Buraya gelip uzayla ilgili çalışmalarda neler olduğunu gören bazı öğrenciler kariyerini uzay bilimleri üzerine yöneltti. Öğrenciler burada uzaya dair geçmişte ne gibi teknolojiler vardı, şu an neler var ve gelecekte neler olabilir onlar hakkında fikir sahibi olma imkanına sahip oluyor’’ diyerek sözlerini noktaladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beyaz iksir diye biliniyor! Kilosu 4 bin lira 2 ay önce satışa çıktı ve tükendi...

Türkiye'de mutluluğun formülü ortaya çıktı!

Bakan Kurum’dan 'Türkiye Emlak Katılım Bankası' açıklaması

İşte ocak ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Hepsi 100 bin TL'nin altında