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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyada ilk 3’teyiz

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dünyada ilk 3’teyiz

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan ve GittiGidiyor’u yaklaşık 8 yıl önce satın alan eBay, Türkiye’deki büyümeden memnun. İstanbul’da bir araya geldiğimiz eBay CEO’su Devin Wenig, “190 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Büyüme açısından Türkiye dünyada ilk üçe giriyor” dedi.

DÜNYANIN en büyük e-ticaret şirketleri arasında eBay var ve eBay yaklaşık 8 yıl önce Türk girişimcilerin kurduğu GittiGidiyor’u 217 milyon dolara satın almıştı. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Türkiye’deki startup başarılarını saymaya başladığımızda ilk akla gelenler arasında GittiGidiyor var. İşte bu satın alma hikâyesinden sonra eBay’in başkanlık koltuğuna Devin Wenig getirildi. Wenig’in eBay’deki görevi CEO’luk pozisyonunda sürüyor. Türkiye’yi yakından takip eden isimlerin başında. Geçen hafta Türkiye’ye gelen eBay CEO’suyla bir araya geldik. Wenig, Türkiye’nin ve GittiGidiyor’un e-ticaret büyümesi konusunda çok heyecanlı.

eBay dünyasında 190 ülke olduğunu belirten Wenig, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeleri böyle bir sıraya koymuyoruz ancak şöyle söyleyebilirim; büyüme açısından Türkiye dünyada ilk üçe giriyor” dedi. İstanbul’a pek çok kez geldiğini ifade eden Wenig, İstanbul ile unutamadığı anısını şu şekilde anlattı: “Bir büyüme hedefimiz vardı ve bu hedefi tutturursak İstanbul’u ziyaret edeceğime söz vermiştim. Bu hedefe ulaştık ve 3 yıl önce buraya geldim. Ekip olarak Boğaz’da tura çıkıp, başarımızı kutlayarak çok güzel bir akşam geçirmiştik. Çok gurur duyuyorum ekibimle.”

10 KAT ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye’ye girdiklerinden beri beklentilerinin 5-10 kat üzerine çıktığını belirten Wenig, “Kullanıcı tabanımız hiç bu kadar büyük olmamıştı, büyümemiz hiç bu kadar fazla olmamıştı. Bence bunun nedeni Türkiye’de muazzam bir ekibimizin olması ve e-ticaretin Türkiye’de bir patlama yaşıyor olması. Satıcılara sadece ülke içerisinde değil, küresel anlamda satış imkânı veriyoruz. Bu kombinasyon özellikle rekabetçi bir piyasada oldukça önemli bir avantaj ve geçen neredeyse 10 yıllık sürenin ardından çok güçlü ilerlediğimizi ve en iyi günlerin aslında daha önümüzde olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Dünyada ilk 3’teyiz

Dünya çapında e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın şu anda Türkiye’den 3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Wenig, buna karşılık Türkiye’deki büyümenin, gelişmiş piyasalara göre 3 kat hızlı ilerlediğini anlattı. Wenig, “Bence aradaki bu fark kapanacak. Dünyaya baktığımız zaman perakende ve online/offline arasında çok fazla bir fark görmüyoruz. Çünkü tüketiciler ürünlere ve hizmetlere erişim elde etmek istiyorlar. Bence, kişisel fikrimi söylüyorum, e-ticaretin penetrasyonu 10 yıl içinde yüzde 50’ye ulaşacak. Türkiye’nin aynı trendi takip etmemesi için hiçbir neden yok. Gelişmekte olan bir pazar olarak bir miktar bir gecikme var ama bu trende genellikle baktığımızda temel teknoloji. Örneğin; internet penetrasyonunun ne kadar olduğu gibi unsurlar öne çıkıyor. Türkiye’de 60 milyon kişi internet kullanıyor ve bu nedenle teknoloji açısından bir engel söz konusu değil. Türkiye, e-ticaretten aldığı payı diğer piyasalarda olduğu gibi elde edecektir. Bir miktar daha fazla zaman alabilir fakat bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

1.000 YEREL SATICI E-İHRACAT YAPACAK

Küçük satıcılar için ortaya koydukları en büyük değerin e-ihracat olduğunu belirten Wenig, “İşin hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafında bu pazardaki satıcılarımıza fırsat sunuyoruz ve bu çok önemli. Pazarda faaliyet gösteren girişimlerden bazıları küresel envanteri zaten Türkiye’ye getiriyorlar. Biz, Türkiye piyasasında girişimcilerin yer almasını mümkün kılarken, aynı zamanda küresel eBay fırsatlarını da onlara sunuyoruz. Bu nedenle Türk satıcılar ABD’de, Avrupa’da, Asya’da onlarca ülkeye satış yapıyorlar. Platformumuz sadece bir ithalat platformu değil, aynı zamanda bir ihracat platformu. Bence küçük işletmeler zaten bu yolla büyüyor. 100 bin satıcı GittiGidiyor üzerinden satış yapıyor ve bu Türkiye’de 2 milyon kişiyi desteklemek, geçimlerine katkı sağlamak anlamına geliyor. 50’den fazla Türk markası ile küçük-orta ölçekli markamızı 10 binden fazla ürün çeşidiyle eBay sistemine dâhil ettik. Şimdiye kadar en çok Almanya ve İngiltere’ye satış yapıldı. 2020’de en az 1.000 yerel satıcının ürünlerinin eBay’de satışa sunulmasını hedefliyoruz. Bu tablo, ekonomik gelişmenin muazzam bir lokomotifi aslında... GittiGidiyor’un ihracat ekonomisinin Türkiye’de en büyük lokomotiflerinden bir olmaması için de hiçbir neden yok. E-ihracat, yalnızca iyi bir iş alanı değil, sizin de söylediğiniz gibi, hükümet için de önemli bir program. Aslında bizim işimiz de bu şekilde. Bizim işimiz, yerel satıcılar için küresel bir piyasa yaratmak” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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