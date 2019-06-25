'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak
GeriEkonomi 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
25.06.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak

Türkiye'nin en büyük, uluslararası yaş meyve-sebze, lojistik fuarı 'Interfresh Eurasia' ve 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Antexpo Genel Müdürü Murat Özer, dünya kültürlerinin sokak lezzetlerini Türkiye'de 6 şehirde sergilemek istediklerini belirterek, "Festivalimiz Ekim ayında Eskişehir'de başlayacak" dedi.

Antexpo Fuarcılık Hizmet A.Ş. tarafından düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük, uluslararası yaş meyve-sebze, lojistik fuarı 'Interfresh Eurasia' ve 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya, Avrupa Birliği Delegasyonu ve 23 ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda ateşe katıldı. Toplantıda ayrıca çok sayıda davetli de yer aldı.

'FUAR İÇİN BÜYÜKELÇİLERDEN DESTEK İSTEDİK'

Antexpo Genel Müdürü Murat Özer, Türkiye'de bulunan bütün büyükelçi ve ateşelerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özer, "Interfresh Eurasia' fuarının birincisini geçen sene düzenledik. 26 ülkeden alım heyeti getirmiştik. Bunu bir üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Türkiye aslında Avrupa'yla doğu arasında bir köprü, bu ikisinin arasındaki en güzel merkezlerden bir tanesi de Antalya'dır. Antalya içinde bulunduğu coğrafyada yaş meyve sebze için bulunmaz bir üretim merkezi. Antalya havalimanı İstanbul'dan sonraki en büyük uluslararası lokasyon. 144 farklı şehre direkt uçuşun olduğu bir yer. Amacımız bu fuarı tanıtıp, katılımı artırmak. Bu konuda büyükelçilerden destek istedik" dedi.

6 ŞEHİRDE DÜNYA SOKAK LEZZETLERİ FESTİVALİ YAPILACAK

Özer, Dünya Sokak Tatları Festivalleri'ni 6 şehirde yapmak için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Trabzon'da, 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' yapmak için çalışmalara başladık. Festivalimiz Ekim ayında Eskişehir'de başlayacak. Bu etkinlikler çok önemli, insanları ve ülkeleri kültürel olarak birbirine yaklaştıran etkinlikler bunlar. Ayrıca büyükelçilerden kendi ülkelerinin kültürel aktivitelerini de buraya getirip sergilemelerini talep ettik. Biz bunu Türkiye genelinde birçok şehirde yapmayı planlıyoruz. Umarım güzel bir şekilde sonuçlanır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yerli yabancı turist oraya akın ediyor! Her sene sayı artıyor...
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!