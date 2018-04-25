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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Dünya çelik üretimi martta yüzde 4 arttı

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Dünya çelik üretimi martta yüzde 4 arttı

Küresel ham çelik üretimi bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 148,3 milyon tona çıktı.

Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği, mart ayına ilişkin çelik üretimi verilerini açıkladı. 

Buna göre, küresel ham çelik üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 4 artışla 148,3 milyon tona yükseldi. Martta kapasite kullanım oranı da 2,2 puan artarak yüzde 74,5 oldu. 

Küresel çelik üretimi ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artış gösterdi ve 426,6 milyon tona ulaştı. 

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 7,6 

Martta Türkiye'nin ham çelik üretimi ise yüzde 7,6 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Üretim, ocak-mart döneminde de yıllık bazda yüzde 7,9 artış göstererek 9,5 milyon tona çıktı. 

Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi martta yüzde 4,5 artışla 74 milyon ton oldu. Ülkenin üç aylık üretimi ise yüzde 5,4 artışla 212,2 milyon tona yükseldi. 

Mart ayında dünyanın 3'üncü büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2,2 artışla 9,1 milyon ton oldu. 

Söz konusu ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 5,3 artışla 9,2 milyon tona, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'nın üretimi yüzde 0,6 artışla 3,9 milyon tona çıktı. Rusya'nın üretimi ise yüzde 10 azalarak 5,7 milyon tona geriledi. 

ABD'nin çelik üretimi aynı ayda yüzde 5,3 artarak 7,3 milyon tona, Brezilya'nın üretimi de yüzde 7,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi. 

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