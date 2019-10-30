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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Dün 'UYARSİS BTK' adıyla telefonlara mesaj olarak gelmişti! Bakan Yardımcısı Sayan açıklama yaptı

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Dün 'UYARSİS BTK' adıyla telefonlara mesaj olarak gelmişti! Bakan Yardımcısı Sayan açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, '29 Ekim'de gönderdiğimiz UYARSİS test mesajımızla Cumhuriyetimizin 96. yılını vatandaşlarla kutlayalım istedik. Uyarı sistemini, önümüzdeki günlerde afet, acil durum ve güvenlik ile ilgili sorumlu kurumların kullanımına açacağız' açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dün cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilen Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi (UYARSİS) test mesajına ilişkin, "Test mesajımızla Cumhuriyetimizin 96. yılını vatandaşlarla kutlayalım istedik." dedi.

Sayan, BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kablosuz Ağların Geleceği ve 5G" etkinliğindeki konuşmasında, afet ve acil durumlara yönelik ulusal erken uyarı sistemininin test mesajını anlamlı bir günde atmayı uygun gördüklerini söyledi.
"UYARSİS BTK test mesajımızla Cumhuriyetimizin 96. yılını vatandaşlarla kutlayalım istedik." diyen Sayan, ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasitelerinin artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde SMS gönderiminin yapılabileceği altyapının oluşturulduğuna dikkati çekti.

Sayan, şunları kaydetti:
"Uyarı sistemini sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de afet veya acil durum uyarı mesajlarının gönderimine imkan tanıyacak şekilde tasarladık. Bu sayede afet veya acil durumun gerçekleştiği coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün hale geldi."

Dün UYARSİS BTK adıyla telefonlara mesaj olarak gelmişti Bakan Yardımcısı Sayan açıklama yaptı
SEÇİLEN COĞRAFİ BÖLGEYE ERKEN UYARI MESAJI GÖNDERİLECEK
Uyarı sistemini kısa süre içerinde afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına açmayı planladıklarını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Uyarı sisteminin ikinci aşama çalışmalarını, ABD'de kasırga ve Japonya'da depreme yönelik uyarılar için kullanılan hücresel yayın (cell broadcast) yoluyla uyarı mesajlarının gönderimini sağlayan CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi-Commercial Mobile Alert System) sistemiyle devreye almayı hedefliyoruz. Bunun testlerini de yaptık. Uyarı sisteminin ikinci aşamasında mobil operatörlerin altyapısına yük oluşturmaksızın, saniyeler içinde, seçilen coğrafi bölgeye erken uyarı mesajı gönderimini sağlayan bir yapıyı oluşturuyoruz."

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