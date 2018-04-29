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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
29.04.2018 - 09:03, Son Güncelleme:

Dulkadiroğlu Beyliği'nden Osmanlı'ya kadar uzanıyor! Yeniden üretiliyor

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Dulkadiroğlu Beyliği'nden Osmanlı'ya kadar uzanıyor! Yeniden üretiliyor

Kahramanmaraş’ta üretilen el emeği göz nuru sim sırma ürünler Selçukludan günümüze kadar nakış nakış işleniyor. Maraş işi sim sırma, Selçukluya kadar uzanan ve Osmanlı döneminde saraylara giden Maraşlı gelinler tarafından Türkiye geneline yayılmış durumda.

Farklı motiflerde işlenen sim sırma işi, özellikle yeni evlenecek kızların vazgeçilmez çeyiz ürünlerinin başında yer alıyor. 76 yıldır Kahramanmaraş’ta eğitim hayatını sürdüren Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sim sırma işi, atölyedeki işlemeciler ve öğrenciler tarafından üretiliyor.

Dulkadiroğlu Beyliğinden Osmanlıya kadar uzanıyor Yeniden üretiliyor

Maraş işi sim sırma ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini söyleyen Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lise El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Ayşegül Kaya, “Okulumuz bünyesinde sim sırma işlemesi el sanatları teknolojisine ait atölyemizde devam etmektedir. Biz burada yut içi ve yurt dışı siparişler ile cumhurbaşkanlığı başbakanlık ve her türlü kuruluşların ürün talepleri doğrultusunda ürün tasarımı ve üretimi yapmaktayız. Geleneksel el sanatlarının başında bulunan sim sırma işimiz dival işi, mukavva işi ismiyle de söylenir. Kahramanmaraşımıza ait bir işlemedir. Fakat Türkiye genelinde birçok ilimizdeki mesleki eğitimlerde Maraş işi sim sırma öğretilmektedir.

Dulkadiroğlu Beyliğinden Osmanlıya kadar uzanıyor Yeniden üretiliyor

Kahramanmaraş’tan saraya giden gelinlerin çeyizlerinde çok beğenildiği için, saraylarda nakkaş hane işlemeleri oluşturuldu. Öncelikle bu işi erkek ustalar yapıyordu, bunlar deri üzerine işlemeler yapardı. Sultanların ve şehzadelerin üzerlerinde, savaş takımlarında ve günlük hayatta kullanılırdı. Zaman içerisinde yayıldığı için halk tarafından da tercih edilen bir işlem oldu” diye konuştu.

Dulkadiroğlu Beyliğinden Osmanlıya kadar uzanıyor Yeniden üretiliyor

MARAŞ İŞİ ÜRÜNLER GENELDE 3 AYDA HAZIRLANIYOR

Öğrenciler tarafından tasarlanan Maraş işi sim sırmaların yaklaşık 3 ay gibi zamanta tasarlandığını söyleyen Ayşegül Kaya, “Tablo ürün yapmak istediğimizde alt yapısının oluşturulması gerekiyor. Çizim aşamamız var. Kendine özgü mühlike denilen kesim aletlerimiz var. Çizim aşamasından sonra yine atölyede hazırlanmış olan özel kartonlarımızla kesim aşamasını hazırlıyoruz. Daha sonra bunlar kumaşa aktarılıp alt kartonlar ile desteklenip ürünümüz işlemecilerimize teslim ediyoruz. İşlemecilerimiz yaklaşık ürünleri yaklaşık 3 ay gibi bir süre ile yapıyor. Tekrar atölyemize gelen ürünlerimiz, usta öğreticilerimiz tarafından süslemeleri ve son rötuşları yapılıyor” dedi.

Dulkadiroğlu Beyliğinden Osmanlıya kadar uzanıyor Yeniden üretiliyor

Maraş çarığına sim sırma işlemesi tasarımı ile TÜBİTAK projesi hazırlayan Öğretmen Olcay Erdoğan ise, “Bu TÜBİTAK için hazırladığımız sağlıklı ayaklar’ isimli projemiz. Gerçek deriye Maraş işi sim sırmayı birlikte kullanarak günlük hayatta yaşamımızın içinde yer almasını sağlamaktadır. Ayakkabı deri olduğu için ayaklarımızı mantardan koruyor, hem de el sanatlarımızdan olan Maraş işi günlük hayatımızda ayakkabı ile birlikte kullanmış olacağız. Yöremize ait olan çarığımıza biz sim sırma motifleri ile işleme yaptık. Tamamıyla öğrencilerimiz ile bizim tasarımımızdır” diye konuştu.

 

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