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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Gizem Karakış /ANKARA
11.08.2018 - 01:19, Son Güncelleme:

'DTÖ kurallarına aykırı, gereken karşılık verilecek'

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
'DTÖ kurallarına aykırı, gereken karşılık verilecek'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den aldıkları alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını twitter aracılığıyla duyurmasına, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “ABD yönetimi tarafından bugün (dün) duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır” denildi.

ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart’ta tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:     

HAKKIMIZI SAVUNURUZ
“Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017’de 1.1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0.7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1.3 milyar dolardır. ABD yönetimince alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD yönetimince daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, DTÖ kurallarına aykırıdır.İhracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta DTÖ olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump’ın açıkladığı ek vergi uygulamasına, “Devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir” tepkisini gösterdi.  Aksoy, Trump’ın ek vergi kararına ilişkin attığı tweet hakkında soruya cevabında şunları kaydetti:

DEVLET CİDDİYETİ YOK
“Trump’ın, DTÖ kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir. Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.”

ABD MEDYASI TEPKİLİ
ABD medyası, Trump’ın ek vergi kararını tartışırken, NY Magazine dergisi söz konusu kararın “yasal dayanağı olmadığı” ve “ABD’li üreticileri zora soktuğunu” yazdı. Eric Levitz imzalı makalede, kararın Brunson ile ilgili olduğunu,  Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanmasını “yanlış yöntem” şeklinde yorumlandı. CNN  ise vergi kararının “ABD’nin ulusal güvenliği” ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekti. Washington Post gazetesi de ABD yönetiminin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığı ancak kararın ilişkileri daha da olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN FARKINDA DEĞİLLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı ek vergilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, şunları kaydetti:

“Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Türkiye’nin gücünün farkında değiller. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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