DSÄ°'den 16 yÄ±lda 156,5 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m

DEVLET Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MevlÃ¼t AydÄ±n, 2003-2018 dÃ¶neminde toplam 156,48 milyar lira yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ±, 8 bin 31 tesisi milletin hizmetine sunduklarÄ±nÄ± bildirdi.

AydÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n faaliyetlerini ve gelecek dÃ¶nem hedeflerini deÄŸerlendirdi.Â Â Â Â Â

Ã–zellikle son 16 yÄ±lda baraj, gÃ¶let, sulama tesisi, iÃ§me suyu ve arÄ±tma tesisi ile atÄ±k su arÄ±tma tesisleri ve hidroelektrik santralleri inÅŸa ettiklerini, derelerin Ä±slahÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten AydÄ±n, sosyal yaÅŸam alanlarÄ± oluÅŸturarak vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

AydÄ±n, "2003-2018 dÃ¶neminde toplam 156,48 milyar lira yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k.Â Bu dÃ¶nemde 563 baraj, 547 HES, 303 gÃ¶let, bin 332 sulama tesisi, 207 toplulaÅŸtÄ±rma, 236 iÃ§me suyu tesisi, 17 atÄ±k su tesisi, 4 bin 782 taÅŸkÄ±n koruma tesisi, 44 hayvan iÃ§me suyu gÃ¶leti olmak Ã¼zere toplam 8 bin 31 tesisi milletimizin hizmete sunduk." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â

"SULANAN ALANLARDA HEDEF 6,64 MÄ°LYON HEKTAR"

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, DoÄŸu Anadolu ve Konya OvasÄ± projeleri kapsamÄ±nda sulama projeleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edildiÄŸini vurgulayan AydÄ±n, "Bunlar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, sulamada 6,6 milyar dolar, enerjide 4,9 milyar dolar, iÃ§me suyunda 615 milyon dolar olmak Ã¼zere milli ekonomiye yÄ±llÄ±k toplam 12 milyar dolar katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." bilgisini verdi.Â Â Â Â Â

AydÄ±n, 2002'de 4,8 milyon hektar olan sulanan alanlarÄ±n, imkanlar doÄŸrultusunda bu yÄ±l 6,64 milyon hektara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini kaydetti.Â Â Â Â Â

"46 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°YE Ä°LAVE Ä°Ã‡ME SUYU SAÄžLANDI"

81 Ä°l Ä°Ã§me Suyu Eylem PlanÄ±'nÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±na, bu Ã§erÃ§evede ÅŸehirlerin 2040, 2050, 2071 yÄ±llarÄ±na kadar olan iÃ§me suyu meselesini Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturduklarÄ±na dikkati Ã§eken AydÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Ä°Ã§me suyu temin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye genelinde Ekim 2018 itibarÄ±yla iÅŸletmeye alÄ±nan 236 tesisle yaklaÅŸÄ±k 46 milyon kiÅŸiye ilave iÃ§me suyu saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bununla birlikte asrÄ±n projesi olan KKTC Su Temin Projesi baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k su ve baraj projelerini tamamlayarak kullanÄ±ma aÃ§tÄ±k."Â Â Â Â Â

"YUSUFELÄ° BARAJI'NDA Ã‡ALIÅžMALAR DEVAM EDÄ°YOR"Â Â Â Â Â

BÃ¼yÃ¼k su iÅŸleri kapsamÄ±nda bulunan TÃ¼rkiye'nin vizyon projelerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten AydÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k barajlarÄ±ndan Ermenek ve Deriner'i tamamladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Â Â Â Â

"TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek barajÄ±" unvanÄ±nÄ± eline alacak Yusufeli'nde gÃ¶vde dolgu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"BurasÄ±, Ã§ift eÄŸrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yÃ¼ksekliÄŸiyle kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ barajÄ±dÄ±r. Tesisin kurulu gÃ¼cÃ¼ 558 megavat olup, yÄ±llÄ±k elektrik Ã¼retimi bin 888 cigavattÄ±r. Projenin tamamlanmasÄ±yla milli ekonomiye yÄ±llÄ±k 600 milyon lira katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Baraj inÅŸaatÄ±nda gÃ¶vde beton imalatÄ± devam etmekte olup, dolgu 60 metre yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r."Â Â Â Â Â

Ankara Ä°Ã§me Suyu Projesi Gerede Sistemi kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Gerede TÃ¼neli'nde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, "TÃ¼rkiye'nin en uzun tÃ¼neli Gerede TÃ¼neli'nin uzunluÄŸu 31 bin 592 metre olup, 4,5 metre Ã§apÄ±ndadÄ±r. YÄ±llÄ±k 226 milyon metrekÃ¼p su saÄŸlanacak projeyle 2050 yÄ±lÄ±na kadar Ankara'nÄ±n su ihtiyacÄ± giderilecektir. Bolu-Gerede'deki Ulusu Ã‡ayÄ±'ndan alÄ±nan sular tÃ¼nel vasÄ±tasÄ±yla Ã‡amlÄ±dere BarajÄ±'na iletilecek, projeyle 3 milyon kiÅŸinin iÃ§me suyu ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanacak." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

"SÄ°LVAN BARAJI Ä°NÅžAATININ YÃœZDE 56'SI TAMAMLANDI"

AydÄ±n, 6,3 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi'nin ise 8 depolama tesisi ve sulama tesislerinden oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.Â Â Â Â Â

Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 2 milyon 350 bin dekar tarÄ±m alanÄ±nÄ±n sulamaya aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AydÄ±n, Silvan BarajÄ±'nÄ±n, Dicle Nehri Ã¼zerindeki en bÃ¼yÃ¼k sulama maksatlÄ± baraj olacaÄŸÄ±nÄ± ve ekonomiye yÄ±lda 1 milyar lira katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Â Â Â Â

Baraj inÅŸaatÄ±nda gÃ¶vde dolgusunun yÃ¼zde 52'sinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AydÄ±n, baraj inÅŸaatÄ±nda genel fiziki gerÃ§ekleÅŸme seviyesinin ise yÃ¼zde 56'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

"ILISU BARAJI'NDA SONA GELÄ°NDÄ°"

Dicle HavzasÄ±'nda inÅŸaatÄ± devam eden IlÄ±su BarajÄ±'nda sona gelindiÄŸine dikkati Ã§eken AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Dolgu hacmi bakÄ±mÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k barajÄ± olacak IlÄ±su BarajÄ± ve HES Projesi, Dicle Nehri Ã¼zerinde yer alan en bÃ¼yÃ¼k proje olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, bin 200 megavat kurulu gÃ¼cÃ¼yle de Ã¼lkemizin en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hidroelektrik santralidir. IlÄ±su BarajÄ± ve HES, Ã¼rettiÄŸi enerjiyle Ã¼lke ekonomisine yÄ±llÄ±k 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlayacak."Â Â Â Â Â

AydÄ±n, projelerin yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli'ye teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.Â Â Â Â