Draghi'den enflasyon açıklaması
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, enflasyon görününüme yönelik güvenin arttığını ve enflasyonda kademeli bir artış beklendiğini kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, enflasyon görününüme yönelik güvenin arttığını, enflasyonda kademeli bir artış beklendiğini ve Euro Bölgesinde enflasyonun "yumuşak" kalmaya devam edeceğini kaydetti.
"Varlık fiyatlarındaki gelişmeler yakından izlenmeli" diyen Graghi, "sabır, kararlılık ve sağduyu gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Draghi, "Serbest ve açık ticaretin küresel büyüme için çok önemli olduğunu" söyledi ve " büyümedeki momentumun devam etmesi bekleniyor" dedi.
Yabancı kaynaklarda, ABM'nin parasal genişleme politikasına son vermek için Temmuz ayını beklediği yorumları yapıldı.
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