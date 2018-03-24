Dört duvar değil ‘akıllı ev’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
24.03.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Dört duvar değil ‘akıllı ev’

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Dört duvar değil ‘akıllı ev’

ARTIK insanların ev anlayışı ‘başımızı koyacak bir çatı’ değil. Günümüzde cep telefonu ve tablet bilgisayarlardan yönetilebilen akıllı evler inşa ediliyor. Dünya akıllı ev sistemleri ile yaklaşık 40 yıl önce tanıştı. İlk akıllı evler ise 80’li yılların başında inşa edildi. Evler akıllandıkça konforlu yaşama olan talep de arttı. Yapılan araştırmalar 2020 yılında Avrupa akıllı ev pazarının 14 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını ortaya koyuyor. Tüm dünyada beklenen rakam ise 51 milyar dolar.

Türkiye’de de dünyaya paralel olarak akıllı ev projelerinde artış görülüyor. Kentsel dönüşüm ile birlikte büyüyen inşaat sektörü, akıllı evlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Bugüne kadar 3.5 milyon metrekareden fazla alanda hem gayrimenkul hem de altyapı projelerinde elektrik taahhüt işlerine odaklanan Orge Enerji Elektrik’in CEO’su Nevhan Gündüz akıllı ev sistemlerinin gayrimenkul sektörünün önemli bir kolu haline geldiğini söyledi. “Küçük bir dokunuşla bile binalar akıllanıyor ancak doğru planlama yapılmalı”diyen Gündüz, şöyle devam etti: “Öncelikle, akıllı bina tasarruf ettirmeli, hayatı zorlaştırmamalı. Biz tüm yapılarımızda led aydınlatmayı kullanarak 2-3 kat enerji tasarruf sağlıyoruz. İklimlendirme ve aydınlatma otomasyonu, hareket dedektörleri ile de enerji tasarruf sağlıyoruz. Yeşil binalar inşa edilirken maliyet yüksek görünebilir ancak bu oran yüzde 2-3 düzeyinde oluyor. Bina bittiğinde kullanımda yüzde 10 düzeyinde tasarruf sağlanabiliyor. Bu tür yeşil binalar tüketicinin tasarruf etmesini sağlarken yatırımcıya da kullandığı malzemelerle tasarruf ettiriyor. Müteahhitler nasıl demirden çimentodan vazgeçemiyorsa, akıllı binadan da vazgeçme şansları yok. Türkiye artık orta gelir grubu akıllı ev kullanmaya başladı. Kentsel dönüşüm süreci bunu hızlandırdı. 10 yıl sonra çok daha akıllı evler göreceğiz. Benim öngörüm İstanbul gibi metropollerdeki evlerin yüzde 30’u akıllı ev olacak.”

METRO İHALESİNİ ALDI

Aksoy Grubu’nun Bodrum’daki Epique Island, Fikirtepe’deki The Mandarins ve Zeytinburnu sahilinde yükselen Büyükyalı gibi yeni projelerin elektrik taahhüt işlerini aldıklarını anlatan Nevhan Gündüz, kamunun sağlık, ulaşım gibi projelerinin de hedeflerinde olduğunu söyledi. Şirket, İstanbul’da inşası devam etmekte olan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro projesinin ihale edilen 2 istasyonuna ilişkin elektrik işlerini de yapacak. Bu iş için verdiği 1 milyon 610 bin Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşmeyi de imzaladı. Şirket, 10 Ekim 2016’da açılan Kartal-Kaynarca metro hattında yaptığı çalışmalarla, bir metro projesinin tüm elektrik, sinyal, zayıf akım işlerini gerçekleştiren ilk Türk firması olmuştu.

ÜCRETSİZ MESLEK SAHİBİ YAPACAK

ORGE Elektrik hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de sektör için nitelikli eleman yetiştirmek üzere bir enstitü kurdu. Ataşehir’deki binalarını bir enstitü haline getirdiklerini belirten Gündüz, “Öncelikle 1.000 kişiye eğitim vereceğiz. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olacak. Üçer haftalık sürelerde eğitimler verip, eğitim alanları ustalığa kadar götürüyoruz. Çıraklık, kalfa ve ustabaşılık eğitimi olacak. Yaş, cinsiyet ve eğitim ayrımı gözetmeksizin başvuran herkesi elektrik taahhüt işlerinde çalışabilecek düzeyde yetiştireceğiz. Burada yetişen insanlara iş imkânı da sağlayacağız” diye konuştu.

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