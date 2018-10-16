Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDomates fiyatları üreticiyi sevindiriyor
GeriEkonomi Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
16.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

MERSİN’in yıllık 350 bin ton domatesin hasat edildiği Erdemli ilçesinde, serada yetiştirilen güzlük çeşidin hasadına başlanırken, kilosunun 3,60 TL’den alıcı bulması, üreticileri sevindirdi.

ERDEMLİ Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, Kayacı Mahallesi’ndeki güzlük sera domatesi hasadına katıldı. Hasattaki piyasa belirlenmesinde de yer alan Çalışkaner, "Erdemli’de güzlük serada yetiştirilen domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk piyasamızı da kurduk ve tarlada kilosunu 3,60 TL olarak belirledik. İlçemizde serada 25 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor. Yaklaşık 350 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. İhracatın hareketli olması, domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor" dedi.

’MALİYET YÜKSELDİ’

Domates fiyatlarının tüketicileri yanıltmaması gerektiğini kaydeden Başkan Çalışkaner, "Domatesin 1 kilosunun maliyeti şu anda 2 TL civarında. Gübre, fide, ilaç fiyatları çok yükseldi. Üreticilerimiz bunlarla mücadele ediyor. Zaten şu anki fiyatlardan satılmasa bütün üreticilerimiz borç içinde olacaktı. Çok şükür, şu anda fiyatlar iyi. İnşallah, bu şekilde devam eder ve üreticilerimizin yüzü gülmeye devam eder" diye konuştu.

4 dönümlük serada domates üreticiliği yapan Şahsenem Cüce ise fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek,"Domates fiyatları çok iyi gidiyor. İlk hasadımızı yaptık. Çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam eder ve yüzümüz güler" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni Havalimanı'ndaki acil olaylara İBB müdahale edecek

Borsada gözler yeniden 100.000 seviyesinde

Dolar ve Euro güne böyle başladı

Yaz kış Türkiye'deler! Resmen akın ettiler