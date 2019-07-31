Doluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü
GeriEkonomi Doluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Doluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri memnun etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra uzun sahilleri, temiz denizi ve milli parklarıyla son yıllarda tatilcilerin gözdesi haline gelen Sinop'ta yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Doluluk yüzde 90ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, Mutlu Şehirde yüzler güldü
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde turizmde yıldızı parlayan kentte konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ları bulduğuna işaret eden Çobanoğlu, "Yaz sezonunun geri kalan bölümünde daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Otelcilerin doluluk oranlarından memnun olduğunu belirten Çobanoğlu, "Ülkemizde henüz yüzde 70'leri bulabilen tatil yöreleri var. Diğer bölgelere göre iyi durumdayız." diye konuştu.

Doluluk yüzde 90ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, Mutlu Şehirde yüzler güldü
Çobanoğlu, yüzde 100 doluluk oranı hedeflerine ise ağustosta ulaşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

 

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sinop'un her geçen yıl turizm alanında gelişmeye devam edeceğine inandığını anlatan Çobanoğlu, "Daha iyi olacağız. Hatta yaz sezonu sonuna kadar ziyaretçi sayımız artacaktır. Gelecek yılla beraber ise kalitemizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Sinop insanlara farklı alanlarda tatil seçenekleri sunabilen bir kent." ifadelerini kullandı.

Doluluk yüzde 90ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, Mutlu Şehirde yüzler güldü
Çobanoğu, kentte devlet kurumlarına ait çok sayıda misafirhane bulunduğunu, bunlarda da yüzde 90'lara varan doluluk yaşandığını sözlerine ekledi. 
Doluluk yüzde 90ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, Mutlu Şehirde yüzler güldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı 2019 enflasyon tahminini açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! O limit 120 TL'ye çıkarılacak
Rakamlar açıklandı! Turizm gelirinde büyük artış
4'üncü Dreamliner geldi! İkisi hangarda bekliyor