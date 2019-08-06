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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Doluluk yüzde 90'ı aştı! Uyarı geldi: Mutlaka rezervasyon yaptırın

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Doluluk yüzde 90'ı aştı! Uyarı geldi: Mutlaka rezervasyon yaptırın

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı öncesi tüm konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluğa ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluk yaşanıyor.

Temiz denizi, uzun sahilleri ve tabiat parklarıyla son yıllarda turizmde cazibe merkezi haline gelen Sinop'un, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Doluluk yüzde 90ı aştı Uyarı geldi: Mutlaka rezervasyon yaptırın
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinden oldukça umutlu olduklarını söyledi.

Yaz sezonunun kısır başladığını ancak son bir aydır kente gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını vurgulayan Çobanoğlu, bayram tatili öncesinde tüm konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluğa ulaştıklarını dile getirdi.

Doluluk yüzde 90ı aştı Uyarı geldi: Mutlaka rezervasyon yaptırın
Bayram tatilinde Sinop'u tercih edecek vatandaşların mutlaka rezervasyon yaptırması gerektiğini belirten Çobanoğlu, "Aksi takdirde geldiklerinde yer bulma noktasında sıkıntılar yaşayacaklardır. Çünkü şimdiden konaklama tesislerimizde yoğunluk var." dedi.

Çobanoğlu, "Sinop genel olarak kısa tatili tercih edenlerin adresi. O açıdan Kurban Bayramı süresinin kısa tutulması bizim açımızdan avantaj. Özellikle yakın illerimizde yaşayanların ilk tercihi kentimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin bayram tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşmak olduğunu kaydeden Çobanoğlu, "Şu an ilgi gayet güzel. Umarımız hedefimize ulaşırız." diye konuştu. 

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