Dolarda son durum
Serbest piyasada dolar düşüşüne devam ediyor. Dolar gün içinde en düşük 5.4701 lira seviyesini gördü. Euro ise 6.15 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,4800 liradan, avro 6,1620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4780 liradan alınan dolar, 5,4800 liradan satılıyor. 6,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1620 lira olarak belirlendi.
Dolar gün içinde en düşük 5.4701 lira, euro ise 6.1467 lira seviyesini gördü.
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