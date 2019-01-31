Dolarda son durum
Dolar yaklaşık 2 ayın dip seviyesi olan 5.1989 liraya kadar geriledi.
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 12:32 itibarıyla 5,2238 seviyesinden alıcı buluyor. 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana dolar en düşük seviyesi olan 5.1989 liraya kadar geriledi. Böylece dolarda son 2 ayın en sert düşüşü gerçekleşmiş oldu.
Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerini de aşan "güvercin" tavrının ardından dolara talep azalırken, küresel piyasalarda risk iştahı arttı.
Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi.
Dün 5,3253'e kadar yükselen dolar/TL, Fed kararının ardından düşüşe geçerek 5,2145'e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,2307'den tamamladı.
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak Asya piyasalarında 5,2130 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle