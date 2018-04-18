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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS
18.04.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Dolarda gözler Ankara'daki görüşmede

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Dolarda gözler Ankara'daki görüşmede

Dolar kuru Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ardından dalgalandıktan sonra şu sıralarda 4.10 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Gözler, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar/TL dün ilk tepki olarak sert yükselse de sonrasında gerileyerek yeni güne 4.09 seviyesinden başladı.

Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.1009, en düşük ise 4.0918 seviyelerini görürken; saat 09.06 itibarıyla 4.0951 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 5.0697 seviyesinde bulunuyor.

ERKEN SEÇİM İYİMSERLİK YARATABİLİR
Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda bugün saat 13.30'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise bugün ihale süreci takip edilirken 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi talepli gerçekleşti.

Tahvil/bono piyasalarında ise gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 13.14 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.07 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 14.39 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.35 oldu.

 

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