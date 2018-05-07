Dolara 2.2 milyar dolarlık müdahale
MERKEZ Bankası doların 4.30’lara gidişine zorunlu karşılık değişikliği ile yanıt verdi. Rezerv opsiyon mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 55’den 45’e düşürüldü.
Değişiklikle piyasadan 6.4 milyar lira likidite çekilirken, yaklaşık 2.2 milyar dolar döviz likiditesi bankaların kullanımına sunulmuş oldu.
Dolar kuru Merkez’in kararının ardından 4.25 bandının altına geriledi. Ancak kısa bir süre sonra tekrar 4.26 seviyelerine geldi.
Geçen hafta S&P’nin not kararının ardından hareketlenen dolar kuru geçen hafta sonunda 4.29’u gördü.
Dün piyasaların açılmasının ardından 4.27’yi gören dolar kuru 4.26’larda hareket ederken Merkez Bankası’ndan dolar hamlesi geldi.
Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı 45’e düşürüldü. Mevcut durumda 0-25’den başlayan döviz tesis imkanı dilimleri 45-50 aralığına kadar gidiyor, daha sonra da 55’e kadar 5 kademe daha ilerliyordu. Merkez Bankası’nın kararıyla üst sınır 45’e düşürüldü.
Merkez Bankası böylece bankaların kullanımına 2.2 milyar dolar verdi.
Kararın ardından dolar kuru 4.25’in biraz altına geriledi ancak burada kalamadı ve tekrar 4.26’lı seviyelere geldi.
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