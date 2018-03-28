Dolar yeniden 4 lirayı gördü
Küresel piyasalar Facebook veri skandalı, Çin-Kuzey Kore görüşmesiyle Çin ile ABD arasında ticari gerilim endişelerinin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına yönelik çelişkili tavrı nedeniyle zor günler geçiriyor. Türk piyasaları bu sıkıntılardan nasibini alıyor. Tüm gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde olduğu gibi Türk Lirası da dolara karşı değer kaybetti.
Dün, daha önce Asya işlemlerinde sığ piyasada gördüğü 4 lira seviyesine yeniden çıkan dolar, 4.0149 liraya kadar yükseldi.
Bu sabah güne 3.98 lira seviyelerinden başlayan dolarda bankalararası piyasada son işlemler ise 4.0084 liradan yapıldı.
ABD’nin beklentinin üzerinde gelen büyüme verisinin de doları güçlendirdiğini söyleyen analistlere göre küresel riski iştahındaki azalma gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor.
Dolardaki çıkışa paralel tahvil faizleri de yükseldi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.33 seviyesine çıktı, son işlemler yüzde 14.30’dan oldu. 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 12.84’e çıksa da yüzde 12.82’ye düştü. Tahvil faizlerindeki yükseliş banka hisselerinde baskı yaratıyor ve bu da satış getirdi.
Borsa İstanbul bankacılık endeksindeki gerilemeyle günü düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul dün günü yüzde 1.78 düşüşle 114 bin 129 puandan kapattı.
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