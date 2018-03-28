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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Dolar yeniden 4 lirayı gördü

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Dolar yeniden 4 lirayı gördü

Küresel piyasalar Facebook veri skandalı, Çin-Kuzey Kore görüşmesiyle Çin ile ABD arasında ticari gerilim endişelerinin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına yönelik çelişkili tavrı nedeniyle zor günler geçiriyor. Türk piyasaları bu sıkıntılardan nasibini alıyor. Tüm gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde olduğu gibi Türk Lirası da dolara karşı değer kaybetti.

Dün, daha önce Asya işlemlerinde sığ piyasada gördüğü 4 lira seviyesine yeniden çıkan dolar, 4.0149 liraya kadar yükseldi.

Bu sabah güne 3.98 lira seviyelerinden başlayan dolarda bankalararası piyasada son işlemler ise 4.0084 liradan yapıldı.

ABD’nin beklentinin üzerinde gelen büyüme verisinin de doları güçlendirdiğini söyleyen analistlere göre küresel riski iştahındaki azalma gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor.

Dolardaki çıkışa paralel tahvil faizleri de yükseldi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.33 seviyesine çıktı, son işlemler yüzde 14.30’dan oldu. 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 12.84’e çıksa da yüzde 12.82’ye düştü. Tahvil faizlerindeki yükseliş banka hisselerinde baskı yaratıyor ve bu da satış getirdi.

Borsa İstanbul bankacılık endeksindeki gerilemeyle günü düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul dün günü yüzde 1.78 düşüşle 114 bin 129 puandan kapattı.

Dolar yeniden 4 lirayı gördü

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