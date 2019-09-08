Dolar ve euro ne kadar? 8 Eylül güncel döviz kurları
Döviz kurundaki son durum, dolar ve euro bazında gündemde yer alıyor. Eylül ayının ilk haftasına 5,82 seviyelerinden başlayan ve son günlerde 5,68 liraya kadar gerileyen dolar dışında euro bazındaki kur düşüşü de göze çarpıyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte, hafta sonu için anlık, güncel dolar ve euro döviz kuru bilgileri
Dolar ve euro bazında döviz kurları, yatırım yapmak ya da yurt dışına çıkmadan önce döviz almak isteyen kişilerin araştırdığı husus oldu. Son 1 haftadır dalgalı bir seyir içerisinde yer alan dolar ve euro döviz kurları, anlık olarak takip ediliyor. Peki, şu an dolar ve euro ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Döviz kurları içerisinde en çok rağbet gören iki kur olan dolar ve euro, anlı ve canlı fiyat bilgileri ile takip edilebiliyor. İşte, günün ilk saatlerinden altın fiyatları ve anlık takip ekranı;
8 Eylül dolar alış fiyatı 5,70; satış fiyatı 5,71
8 Eylül euro alış fiyatı 6,28; satış fiyatı 6,32
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