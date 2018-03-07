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Dolar/TL kurunun gözü Merkez Bankası'nda! İşte dolar fiyatları

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray ticaret danışmanının görevden ayrılması küresel risk iştahını baskılarken, Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Kuzey ve Güney Kore'nin 10 yıldan uzun süredir ilk kez görüşeceklerini açıklaması ile dün artan küresel risk iştahı Beyaz Saray'da serbest ticaret yanlısı kıdemli bir yetkilinin görevden ayrılması nedeniyle baskılanırken, yurtdışı gelişmelerin izlendiği piyasada bugün TCMB'nin PPK toplantısının sonuçları bekleniyor.

Dün saat 17.13'te 3.7897/3.7904 seviyesinde olan dolar/TL, güne 3.7990/3.8026 seviyesinden başladı.Dolar kuru saat 09.35 itibarıyla 3.7950 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL 4.7192 seviyesindeydi.

Güney Kore cumhurbaşkanlığı, Kuzey ve Güney Kore'nin Nisan ayı sonunda 10 yıldan uzun süredir ilk kez bir zirve görüşmesi yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası artan risk iştahının etkisiyle dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL de dolar karşısında güçlenirken güne 3.81 civarından başlayan dolar/TL, dün 3.7870 seviyesine kadar geriledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayında yapacağı yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri sabit tutması beklenirken, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini de değiştirmeyeceği öngörülüyor. Ancak TCMB'nin enflasyon ve para politikası görünümüne dair vereceği mesajlar izlenecek.

Yurtiçinde bugün ayrıca saat 17.30'da Şubat ayı hazine nakit dengesi açıklanacak.

Yurtdışında ise saat 13.00'te Euro bölgesi GSYH, saat 16.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 16.30'da ABD dış ticaret, iş gücü maliyeti ve verimlilik verileri açıklanacak.

EKONOMİ DANIŞMANININ AYRILMASI BASKI YARATTI

Trump yönetimi içinde korumacı ticaret politikası yanlılarına karşı dengeleyici bir unsur olarak görülen Cohn dün görevden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararından vazgeçmeyeceği ve diğer ülkelerin buna karşılık vereceği kaygısıyla küresel hisse senedi piyasaları geriledi, dolar ise değer yitirdi.

İşlemciler eski bir bankacı olan Cohn'un görevini bırakmasıyla Trump yönetimi içinde korumacı politikalar yanlısı grupların güçleneceğinden endişe ediyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.05, valörde son işlemde yüzde 12.06 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.20 seviyesindeydi. 

 

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