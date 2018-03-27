Dolar güne yatay başladı
Dolar küresel piyasalarda zayıf kalması sürdürürken, TL karşısında 3.96 seviyesinde. Uzmanlar, Türk Lirasında güçsüz seyrin süreceği görüşünde.
ABD ve Çin'in yıkıcı ticaret savaşları yaşanmadan uzlaşabileceği ihtimali piyasalara destek olurken, dolar kuru güne yatay seyirle 3.96 seviyesinden başladı.
Dün 3.9959 ile tarihi zirvesi olan 4.0368'e yaklaşan dolar/TL bugün saat 08:50'de 3.9660'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9370'de yer aldı.
Dolar endeksi 88,70'de zayıf bir seyir izlerken, içeride 10 yıllık tahvil faizi yukarı yönde 12,82 civarında.
ABD ve Çin arasındaki perde arkası görüşme haberleri, ticaret savaşı sürtüşmelerinin kontrol dışına çıkabileceğine dair kaygıları azaltırken, işlemciler mevcut ABD önlemlerinin ilk açıklanandan çok daha ılımlı olacağını umuyorlar.
ABD-Çin ticari gerilimlerine ilişkin azalan endişelerin riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını yeniden artırması bekleniyor.
TL'DE DEĞERSİZLEŞME EĞİLİMİ VAR
GCM Menkul Kıymetler'den Enver Erkan, kur tarafında bugün biraz daha stabil bir görüntü olduğunu, dün 3.99 seviyesini gören dolar/TL'nin 3.96-3.97 seviyelerinde biraz dengelendiğini belirterek, "Ticaret savaşları endişeleri küresel piyasalarda biraz hafifledi, dolayısıyla risk iştahında artış var. Gelişmekte olan ülke piyasalarında bugün daha dengeli bir görünümden bahsedilebilir. Bugün piyasaya yön verecek önemli bir veri yok ancak yarın ABD'de büyüme, perşembe ise Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE; içeride ise büyüme var, odak bunlara kayabilir" dedi ve şöyle devam etti:
"Ancak TL'de yine bir değersizleşme eğilimi söz konu. Kur 3.95'i destek yapmış görünüyor, yukarıda ise 3.99-4.00 bandı direnç. TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentileri faizlerde yükselişe neden oluyor, bunun da TL'ye baskı yaratması beklenebilir ve negatif ayrışma devam edebilir."
Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL'de değer kaybı ve negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye'nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.
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