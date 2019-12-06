Dolar/TL, 5,7510 seviyesinden alıcı buluyor

Dün 5,73-5,77 bandındaki dalgalı hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,7508'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7510'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 6,3870'ten, sterlin/TL yüzde 0,03 yükselişle 7,5690'dan satılıyor.



Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1110 seviyesinde, dolar endeksi de önceki kapanışına yakın 97,4 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yut içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.