İşte güncel dolar fiyatları
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,25, euro 5,08 civarında işlem görüyor.
Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 4,25 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL geçen hafta 4,29'u aşarak tarihin en yüksek düzeyini görmüştü.
Euro/TL de 5,08 civarında işlem görüyor.
Küresel piyasalarda dolar, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğu beklentisinde değişiklik yaratmayan tarımdışı istihdam ve ücretler verisinin ardından bu yılın zirve seviyelerine yakın seyrini koruyor.
Dolar endeksi cuma günü 92.908 ile aralık sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi
gördükten sonra bugün 92.461 civarında bulunuyor.
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