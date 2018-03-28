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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS-Bigpara
28.03.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Dolar kuru az önce 4 liranın üstünü gördü

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Dolar kuru az önce 4 liranın üstünü gördü

Güne 3.98 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde 4.00 TL'nin üzerini gördü. Böylelikle dolar/TL Türkiye piyasaları açıkken ilk defa 4 TL'nin üzerine çıkmış oldu. Euro kuru 4.96 seviyesinde bulunuyor. ABD büyüme verisi ve risk iştahının seyri izlenecek.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Dolar/TL güne 3.9793/3.9800 seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 4.0012 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 10.16 itibarıyla 3.9990 TL seviyesindeyken, Euro/TL 4.9602 seviyesindeydi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine yaklaşmıştı.

Meksa Yatırım Pazarlama Müdürü ve Stratejist Murat Tufan, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlığın ve Facebook skandalı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini son gelişmeler sonrası zayıflıyor. TL ise ayrıca Moody'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açık gibi majör ekonomik göstergelerin son dönemde bir miktar tedirginlik yaratması sonrası değer kayıplarını artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşmesi ile birlikte güvenli liman arayışları hız kazandı ve altın ve euro gibi finansal araçlara yönelim arttı ve korku endeksi 20 seviyesinin üzerine tırmandı" dedi.

Yarın açıklanacak olan Türkiye dördüncü çeyrek büyüme rakamının oldukça önemli olduğunu belirten Tufan, şunları ekledi:

"Büyüme rakamı beklentim yüzde 7,0-7,2... Bu seviyelerde gelebilecek bir büyüme TL varlıkları açısından orta vadeli pozitif bir gelişme olacaktır. Açıkçası AB-Türkiye zirvesinden olumlu mesajların çıkması ve kurda artık aşırı alım bölgeleri olan 3,95-4,05 bandını gelmemizden dolayı teknik satışlar gelebilir. Olası gevşemelerde 3,9750-3,9500 destekleri takip edilebilir. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalması ve korku endeksinin yeniden yüzde 15 seviyesine gerilemesi durumunda kurda 3,95-3,90 bölgesi gündeme gelecektir diye düşünüyorum."

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Piyasalar bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD büyüme verisini, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

FAİZLERDE YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR
Tahvil piyasasında ise faizlerde de yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde son işlemde yüzde 12.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi.

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