Dolar kuru 4.26 TL seviyesinde hareket ediyor
Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 4.2892 TL'yi görürken, şu dakikalarda 4.26 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.08 seviyelerinde...
Merkez Bankası'nın dün yaptığı müdahaleye dolar/TL sınırlı tepki verirken, yeni güne 4.27 seviyesinden başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 4.2892 seviyesini görürken, saat 9.02 itibarıyla 4.2686 seviyesinde hareket etti.
Euro/TL gün içerisinde 5.1118 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.08 seviyesinde bulunuyor.
Gün içi işlemlerde 4.2891 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşan dolar/TL'de zirve, 4 Mayıs'ta görülen 4.2901 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü rezerv opsiyon mekanizması kapsamında Döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e çektiğini açıkladı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan 6.4 milyar TL'lik likiditenin çekileceğini ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına sunulacak.
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