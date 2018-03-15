Dolar kuru 3 ayın zirvesinde seyrediyor

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolardaki nispeten zayıf seyir nedeniyle dolar/TL'de etki daha sınırlı hissedilse de; Türk Lirası, euro ve sepet bazında yeni tarihi rekorlarında.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ederken; dolar/TL gece illikit işlemlerde 3.8950 TL'yi test ederek 14 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8838 seviyesini görürken, saat 09.51 itibarıyla 3.8830 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL aynı dakikalarda 4.8085 ile tarihi zirvesi olan 4.8127 seviyesine yakın... Sterlin/TL ise 5.4290 seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırarken, şu dakikalarda 5.4270 seviyesinde hareket ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise yabancı ağırlıklı satış dalgası ise dün Kasım sonundan beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 12.75'ten sınırlı aşağıdaki seyrini sürdürüyor.

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